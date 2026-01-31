Рейтинг@Mail.ru
Агентство Tasnim опровергло информацию об убийстве главы ВМС КСИР - РИА Новости, 31.01.2026
15:22 31.01.2026 (обновлено: 15:24 31.01.2026)
Агентство Tasnim опровергло информацию об убийстве главы ВМС КСИР
Агентство Tasnim опровергло информацию об убийстве главы ВМС КСИР - РИА Новости, 31.01.2026
Агентство Tasnim опровергло информацию об убийстве главы ВМС КСИР
Распространившиеся несколько часов назад в интернет-пространстве сообщения об убийстве командующего военно-морскими силами (ВМС) Корпуса стражей исламской... РИА Новости, 31.01.2026
Агентство Tasnim опровергло информацию об убийстве главы ВМС КСИР

Tasnim опровергло информацию об убийстве главы ВМС КСИР Тангсири

ТЕГЕРАН, 31 янв - РИА Новости. Распространившиеся несколько часов назад в интернет-пространстве сообщения об убийстве командующего военно-морскими силами (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Алирезы Тангсири не соответствуют действительности, передает агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник.
"Ряд Telegram-каналов опубликовал несколько часов назад слухи об убийстве командующего ВМС КСИР генерала Тангсири. Как выяснило у осведомленного источника агентство Tasnim, эти сообщения абсолютно не соответствуют действительности", - говорится в сообщении агентства.
Заметка Tasnim появилась на фоне распространения в иранских СМИ сообщений о взрыве, произошедшем в жилом помещении в портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана. Как заявляется в СМИ, в результате инцидента был нанесен ущерб ряду жилых зданий и нескольким автомобилям.
