Глава МИД Ирана оценил возможность сотрудничества Тегерана и Вашингтона
Глава МИД Ирана оценил возможность сотрудничества Тегерана и Вашингтона - РИА Новости, 31.01.2026
Глава МИД Ирана оценил возможность сотрудничества Тегерана и Вашингтона
Если Тегеран и Вашингтон разрешат существующие между ними разногласия в сфере атомной энергетики и заключат новую ядерную сделку, основанную на признании США... РИА Новости, 31.01.2026
Глава МИД Ирана оценил возможность сотрудничества Тегерана и Вашингтона
Аракчи: если Иран и США заключат ядерную сделку, страны смогут сотрудничать