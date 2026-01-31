Рейтинг@Mail.ru
14:53 31.01.2026
Глава МИД Ирана оценил возможность сотрудничества Тегерана и Вашингтона
Если Тегеран и Вашингтон разрешат существующие между ними разногласия в сфере атомной энергетики и заключат новую ядерную сделку, основанную на признании США... РИА Новости, 31.01.2026
иран, тегеран (город), вашингтон (штат), в мире
Иран, Тегеран (город), Вашингтон (штат), В мире
Глава МИД Ирана оценил возможность сотрудничества Тегерана и Вашингтона

Аракчи: если Иран и США заключат ядерную сделку, страны смогут сотрудничать

ТЕГЕРАН, 31 янв - РИА Новости. Если Тегеран и Вашингтон разрешат существующие между ними разногласия в сфере атомной энергетики и заключат новую ядерную сделку, основанную на признании США мирного характера иранской ядерной программы, одним из результатов такой сделки может стать сотрудничество сторон в сфере энергетики, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Если мы (Иран и США - ред.) сможем разрешить (разногласия - ред.) по ядерной проблеме и достичь нового ядерного соглашения, основанного на (признании со стороны США того факта, что - ред.) иранская ядерная программа носит мирный характер, и санкции (США и других западных стран, направленные против Ирана, - ред.) будут сняты, тогда могут сформироваться такие последствия (этого соглашения, как - ред.) сотрудничество в области энергетики и проекты, базирующиеся на взаимных интересах", - приводятся слова министра в его официальном Telegram-канале.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Иран ответит шокирующим ударом в случае атаки США, заявил глава МИД
ИранТегеран (город)Вашингтон (штат)В мире
 
 
