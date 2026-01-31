Рейтинг@Mail.ru
Иран ответит шокирующим ударом в случае атаки США, заявил глава МИД - РИА Новости, 31.01.2026
14:28 31.01.2026 (обновлено: 16:18 31.01.2026)
https://ria.ru/20260131/iran-2071423342.html
Иран ответит шокирующим ударом в случае атаки США, заявил глава МИД
Иран ответит шокирующим ударом в случае атаки США, заявил глава МИД - РИА Новости, 31.01.2026
Иран ответит шокирующим ударом в случае атаки США, заявил глава МИД
иран, сша, аббас аракчи, дональд трамп, в мире
Иран, США, Аббас Аракчи, Дональд Трамп, В мире
Иран ответит шокирующим ударом в случае атаки США, заявил глава МИД

Глава МИД Аракчи: Иран внимательно отслеживает разведданные на фоне угроз США

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
АНКАРА, 31 янв — РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил о серьезном ответе на возможные американские атаки.
"Если произойдет нападение, мы ответим на него шокирующим, жестким и очень сильным ударом", — приводит его слова CNN Türk.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Будет гораздо хуже" — Трамп честно предупредил
29 января, 08:00
Тегеран внимательно отслеживает разведданные на фоне действий Вашингтона и принимает необходимые меры, добавил министр.
Накануне президент Дональд Трамп сообщил, что США перебрасывают к Ирану более сильную армаду кораблей, чем была у берегов Венесуэлы. По его словам, власти республики хотят заключить сделку по ядерной программе и только они знают, есть ли для этого крайний срок.
Со своей стороны, Аракчи заявил, что Тегеран готов возобновить диалог с Вашингтоном по ядерной тематике, но он должен быть основан на принципах равенства и взаимоуважения.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
"Все решится за неделю". Что задумал Трамп на Ближнем Востоке
30 января, 08:00
Как сообщала газета The New York Times, в случае провала переговоров США допускают удары по ядерным и ракетным объектам, операции, направленные на ослабление руководства страны, а также возможность рейдов американских сил на территорию Ирана. Источники уточнили, что Трамп пока не санкционировал операцию и не сделал окончательный выбор среди предложенных вариантов.

Обострение между США и Ираном

В конце декабря в Исламской Республике Иран начались протесты из-за девальвации иранского риала: она повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала колебания обменного курса. С 8 января манифестации стали приобретать масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви — сына шаха, свергнутого в 1979 году.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
После Венесуэлы на очереди — Иран: США нашли способ помочь своей экономике
28 января, 08:00
Трамп пригрозил Ирану ударами, если местным силовикам прикажут открыть огонь по митингующим. В ночь на 22 января Тегеран временно закрыл воздушное пространство в ожидании американских атак, но ничего не произошло.
Двенадцатого января руководство республики заявило, что ситуацию удалось взять под контроль, а через два дня объявило о прекращении беспорядков. По данным местных властей, во время протестов погибли более трех тысяч человек.
Тегеран заявил о готовности ответить на любую попытку атаки со стороны США, даже ограниченную: дальности иранских ракет хватит, чтобы долететь до американских баз в регионе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Иран окажется не по зубам Вашингтону
13 января, 08:00
 
ИранСШААббас АракчиДональд ТрампВ мире
 
 
