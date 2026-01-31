Рейтинг@Mail.ru
Саудовский министр заявил, что отказ Трампа от удара по Ирану усилит режим - РИА Новости, 31.01.2026
04:54 31.01.2026
Саудовский министр заявил, что отказ Трампа от удара по Ирану усилит режим
Министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман в частном порядке в ходе визита в США заявил, что отказ президента США Дональда Трампа от удара по... РИА Новости, 31.01.2026
в мире
иран
саудовская аравия
сша
дональд трамп
иран
саудовская аравия
сша
2026
в мире, иран, саудовская аравия, сша, дональд трамп
В мире, Иран, Саудовская Аравия, США, Дональд Трамп
Тегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Тегеран, Иран. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман в частном порядке в ходе визита в США заявил, что отказ президента США Дональда Трампа от удара по Ирану добавит исламской республике силы, пишет портал Axios со ссылкой на присутствовавших на встрече лиц.
Ранее Axios сообщал, что администрация Трампа на текущей неделе принимает в Вашингтоне высокопоставленных представителей оборонных и разведывательных структур Израиля и Саудовской Аравии для консультаций по Ирану на фоне рассмотрения Белым домом возможности нанесения военных ударов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Трамп уверен, что Иран хочет заключить сделку с США
Вчера, 20:20
"Министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман заявил на закрытом брифинге в Вашингтоне в пятницу, что если президент Трамп не выполнит свои угрозы в адрес Ирана, режим в итоге станет сильнее", - говорится в статье.
По словам источников, министр выразил мнение, что Трампу придется все же прибегнуть к военным действиям после угроз в течение нескольких недель, но также будет необходимо попытаться смягчить риски региональной эскалации. При этом встречу министр покинул без четкого понимания намерений Трампа.
Портал отмечает, что заявление продемонстрировало разворот ранее озвученной позиции Саудовской Аравии, хотя ранее саудовский кронпринц Мухаммед бин Салман в разговоре с Трампом выступил против нанесения ударов по Ирану, выразив беспокойства касательно региональной безопасности.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer), заявив, что "следующая атака будет ещё хуже", и призвал "не дать этому случиться".
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Иран не позволит США навязывать свою волю, заявил глава МИД
Вчера, 16:43
 
В миреИранСаудовская АравияСШАДональд Трамп
 
 
