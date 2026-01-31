Саудовский министр заявил, что отказ Трампа от удара по Ирану усилит режим

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман в частном порядке в ходе визита в США заявил, что отказ президента США Дональда Трампа от удара по Ирану добавит исламской республике силы, пишет портал Министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман в частном порядке в ходе визита в США заявил, что отказ президента США Дональда Трампа от удара по Ирану добавит исламской республике силы, пишет портал Axios со ссылкой на присутствовавших на встрече лиц.

Ранее Axios сообщал, что администрация Трампа на текущей неделе принимает в Вашингтоне высокопоставленных представителей оборонных и разведывательных структур Израиля Саудовской Аравии для консультаций по Ирану на фоне рассмотрения Белым домом возможности нанесения военных ударов.

"Министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман заявил на закрытом брифинге в Вашингтоне в пятницу, что если президент Трамп не выполнит свои угрозы в адрес Ирана, режим в итоге станет сильнее", - говорится в статье.

По словам источников, министр выразил мнение, что Трампу придется все же прибегнуть к военным действиям после угроз в течение нескольких недель, но также будет необходимо попытаться смягчить риски региональной эскалации. При этом встречу министр покинул без четкого понимания намерений Трампа.

Портал отмечает, что заявление продемонстрировало разворот ранее озвученной позиции Саудовской Аравии, хотя ранее саудовский кронпринц Мухаммед бин Салман в разговоре с Трампом выступил против нанесения ударов по Ирану, выразив беспокойства касательно региональной безопасности.