Моди заявил о намерении Индии развивать сотрудничество с арабскими странами

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 янв – РИА Новости. Индия намерена развивать сотрудничество с арабскими странами в области торговли и инвестиций, заявил премьер-министр Нарендра Моди.
В субботу Моди принял делегацию министров иностранных дел арабских стран, генерального секретаря Лиги арабских государств и глав арабских делегаций, прибывших в Индию для участия во второй встрече министров иностранных дел Индии и арабских стран.
"Премьер-министр изложил свое видение индийско-арабского партнерства на ближайшие годы и подтвердил приверженность Индии дальнейшему углублению сотрудничества в области торговли и инвестиций, энергетики, технологий, здравоохранения и других приоритетных областях на благо наших народов", - отмечается в заявлении канцелярии премьера.
Моди также подтвердил неизменную поддержку Индией палестинского народа и приветствовал продолжающиеся мирные усилия, включая мирный план по Газе.
"Он выразил признательность за важную роль, которую играет Лига арабских государств в поддержке усилий по обеспечению регионального мира и стабильности", - добавила канцелярия премьера.