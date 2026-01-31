Моди заявил о намерении Индии развивать сотрудничество с арабскими странами

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 янв – РИА Новости. Индия намерена развивать сотрудничество с арабскими странами в области торговли и инвестиций, заявил премьер-министр Нарендра Моди.

В субботу Моди принял делегацию министров иностранных дел арабских стран, генерального секретаря Лиги арабских государств и глав арабских делегаций, прибывших в Индию для участия во второй встрече министров иностранных дел Индии и арабских стран.

"Премьер-министр изложил свое видение индийско-арабского партнерства на ближайшие годы и подтвердил приверженность Индии дальнейшему углублению сотрудничества в области торговли и инвестиций, энергетики, технологий, здравоохранения и других приоритетных областях на благо наших народов", - отмечается в заявлении канцелярии премьера.

Моди также подтвердил неизменную поддержку Индией палестинского народа и приветствовал продолжающиеся мирные усилия, включая мирный план по Газе.