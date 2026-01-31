Рейтинг@Mail.ru
Моди заявил о намерении Индии развивать сотрудничество с арабскими странами - РИА Новости, 31.01.2026
14:47 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/indiya-2071425434.html
Моди заявил о намерении Индии развивать сотрудничество с арабскими странами
Моди заявил о намерении Индии развивать сотрудничество с арабскими странами
Моди заявил о намерении Индии развивать сотрудничество с арабскими странами
Индия намерена развивать сотрудничество с арабскими странами в области торговли и инвестиций, заявил премьер-министр Нарендра Моди. РИА Новости, 31.01.2026
в мире
индия
нарендра моди
лига арабских государств
в мире, индия, нарендра моди, лига арабских государств
В мире, Индия, Нарендра Моди, Лига арабских государств
Моди заявил о намерении Индии развивать сотрудничество с арабскими странами

Моди: Индия намерена развивать торговлю и инвестиции с арабскими странами

Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 31 янв – РИА Новости. Индия намерена развивать сотрудничество с арабскими странами в области торговли и инвестиций, заявил премьер-министр Нарендра Моди.
В субботу Моди принял делегацию министров иностранных дел арабских стран, генерального секретаря Лиги арабских государств и глав арабских делегаций, прибывших в Индию для участия во второй встрече министров иностранных дел Индии и арабских стран.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Индийский посол рассказал о сотрудничестве с Россией в области обороны
29 декабря 2025, 14:26
"Премьер-министр изложил свое видение индийско-арабского партнерства на ближайшие годы и подтвердил приверженность Индии дальнейшему углублению сотрудничества в области торговли и инвестиций, энергетики, технологий, здравоохранения и других приоритетных областях на благо наших народов", - отмечается в заявлении канцелярии премьера.
Моди также подтвердил неизменную поддержку Индией палестинского народа и приветствовал продолжающиеся мирные усилия, включая мирный план по Газе.
"Он выразил признательность за важную роль, которую играет Лига арабских государств в поддержке усилий по обеспечению регионального мира и стабильности", - добавила канцелярия премьера.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Индия и Венесуэла договорились об углублении партнерства, заявил Моди
30 января, 19:44
 
