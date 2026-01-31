Рейтинг@Mail.ru
Хуситы подтвердили солидарность с Ираном на фоне угроз США
18:44 31.01.2026
Хуситы подтвердили солидарность с Ираном на фоне угроз США
Хуситы подтвердили солидарность с Ираном на фоне угроз США
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) выступает на стороне Ирана на фоне угроз США и примет решение об ответе на РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T18:44:00+03:00
2026-01-31T18:44:00+03:00
Хуситы подтвердили солидарность с Ираном на фоне угроз США

Аль-Асад: хуситы подтверждают солидарность с Ираном на фоне угроз США

© Фото : Предоставлено Хузамом аль-АсадомЧлен политбюро йеменского движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад
Член политбюро йеменского движения Ансар Алла Хузам аль-Асад - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Фото : Предоставлено Хузамом аль-Асадом
Член политбюро йеменского движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад. Архивное фото
ДОХА, 31 янв - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) выступает на стороне Ирана на фоне угроз США и примет решение об ответе на возможное американское нападение после оценки ситуации, заявил РИА Новости член политбюро "Ансар Алла" Хузам аль-Асад.
"Йемен категорически отвергает любую американскую агрессию против Исламской Республики Иран и подтверждает свою полную солидарность с ней. Мы возлагаем на Соединенные Штаты полную ответственность за любую эскалацию и ее последствия, при этом варианты ответных мер являются суверенным вопросом, который должен быть решен руководством на основе его оценки ситуации", - сказал он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer), и заявил, что "следующая атака будет еще хуже", призвав "не дать этому случиться".
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Иран ответит шокирующим ударом в случае атаки США, заявил глава МИД
© 2026 МИА «Россия сегодня»
