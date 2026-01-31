https://ria.ru/20260131/husity-2071460672.html
Хуситы подтвердили солидарность с Ираном на фоне угроз США
Хуситы подтвердили солидарность с Ираном на фоне угроз США - РИА Новости, 31.01.2026
Хуситы подтвердили солидарность с Ираном на фоне угроз США
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) выступает на стороне Ирана на фоне угроз США и примет решение об ответе на РИА Новости, 31.01.2026
ДОХА, 31 янв - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) выступает на стороне Ирана на фоне угроз США и примет решение об ответе на возможное американское нападение после оценки ситуации, заявил РИА Новости член политбюро "Ансар Алла" Хузам аль-Асад.
"Йемен категорически отвергает любую американскую агрессию против Исламской Республики Иран и подтверждает свою полную солидарность с ней. Мы возлагаем на Соединенные Штаты полную ответственность за любую эскалацию и ее последствия, при этом варианты ответных мер являются суверенным вопросом, который должен быть решен руководством на основе его оценки ситуации", - сказал он.
Ранее президент США Дональд Трамп
заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана
, выразив надежду, что Тегеран
согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer), и заявил, что "следующая атака будет еще хуже", призвав "не дать этому случиться".