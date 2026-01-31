Хуситы подтвердили солидарность с Ираном на фоне угроз США

ДОХА, 31 янв - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) выступает на стороне Ирана на фоне угроз США и примет решение об ответе на возможное американское нападение после оценки ситуации, заявил РИА Новости член политбюро "Ансар Алла" Хузам аль-Асад.

"Йемен категорически отвергает любую американскую агрессию против Исламской Республики Иран и подтверждает свою полную солидарность с ней. Мы возлагаем на Соединенные Штаты полную ответственность за любую эскалацию и ее последствия, при этом варианты ответных мер являются суверенным вопросом, который должен быть решен руководством на основе его оценки ситуации", - сказал он.