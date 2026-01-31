Рейтинг@Mail.ru
13:57 31.01.2026
В Херсоне ввели хаотичные графики подачи электроэнергии
В Херсоне ввели хаотичные графики подачи электроэнергии

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Херсон, находящийся под контролем украинских войск, столкнулся с дефицитом электроэнергии, в городе введены хаотичные графики подачи света, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.
"Ситуация в Херсоне остается тяжелой. Киевский режим продолжает террор мирного населения и политику уничтожения города. Для людей намеренно создаются невыносимые условия для жизни. Херсон также столкнулся с дефицитом электроэнергии, в городе введены графики, причем хаотичные и бесконтрольные", - сказал Василенко.
Кроме того, по его словам, в городе зафиксированы перебои с отоплением.
"Людей фактически вынуждают покидать город", - подчеркнул Василенко.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
