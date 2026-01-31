В Херсоне ввели хаотичные графики подачи электроэнергии

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Херсон, находящийся под контролем украинских войск, столкнулся с дефицитом электроэнергии, в городе введены хаотичные графики подачи света, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

Кроме того, по его словам, в городе зафиксированы перебои с отоплением.