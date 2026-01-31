Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили запретить въезд в Россию иностранцам с судимостью
13:09 31.01.2026 (обновлено: 23:41 31.01.2026)
В Госдуме предложили запретить въезд в Россию иностранцам с судимостью
В Госдуме предложили запретить въезд в Россию иностранцам с судимостью - РИА Новости, 31.01.2026
В Госдуме предложили запретить въезд в Россию иностранцам с судимостью
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают установить пожизненный запрет на въезд в Россию иностранным гражданам,... РИА Новости, 31.01.2026
общество, россия, госдума рф, лдпр
Общество, Россия, Госдума РФ, ЛДПР
В Госдуме предложили запретить въезд в Россию иностранцам с судимостью

В Госдуме предложили установить запрет на въезд иностранцев, имеющих судимость

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают установить пожизненный запрет на въезд в Россию иностранным гражданам, имеющим судимость.
Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается установить пожизненный запрет на въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства, имеющим как неснятую или непогашенную, так и снятую и погашенную судимость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений", — сказано в пояснительной записке.
В документе отмечается, что в настоящее время в отношении осужденных иностранных граждан приняты меры по недопущению въезда на территорию России только на определенный период.
"Данные меры предлагаются в целях недопущения нанесения значительного вреда гражданам Российской Федерации и нарушения их базовых прав, а также в качестве предупредительных мер по снижению уровня преступности среди иностранных граждан и лиц без гражданства", — заключается в документе.
