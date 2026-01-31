https://ria.ru/20260131/gosduma-2071413785.html
В Госдуме предложили запретить въезд в Россию иностранцам с судимостью
В Госдуме предложили запретить въезд в Россию иностранцам с судимостью - РИА Новости, 31.01.2026
В Госдуме предложили запретить въезд в Россию иностранцам с судимостью
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают установить пожизненный запрет на въезд в Россию иностранным гражданам,... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T13:09:00+03:00
2026-01-31T13:09:00+03:00
2026-01-31T23:41:00+03:00
общество
россия
госдума рф
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
https://ria.ru/20260129/volodin-2070943003.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф, лдпр
Общество, Россия, Госдума РФ, ЛДПР
В Госдуме предложили запретить въезд в Россию иностранцам с судимостью
В Госдуме предложили установить запрет на въезд иностранцев, имеющих судимость
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают установить пожизненный запрет на въезд в Россию иностранным гражданам, имеющим судимость.
Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается установить пожизненный запрет на въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства, имеющим как неснятую или непогашенную, так и снятую и погашенную судимость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений", — сказано в пояснительной записке.
В документе отмечается, что в настоящее время в отношении осужденных иностранных граждан приняты меры по недопущению въезда на территорию России
только на определенный период.
"Данные меры предлагаются в целях недопущения нанесения значительного вреда гражданам Российской Федерации и нарушения их базовых прав, а также в качестве предупредительных мер по снижению уровня преступности среди иностранных граждан и лиц без гражданства", — заключается в документе.