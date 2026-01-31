В Госдуме предложили запретить въезд в Россию иностранцам с судимостью

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают установить пожизненный запрет на въезд в Россию иностранным гражданам, имеющим судимость.

Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Законопроектом предлагается установить пожизненный запрет на въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства, имеющим как неснятую или непогашенную, так и снятую и погашенную судимость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений", — сказано в пояснительной записке.

В документе отмечается, что в настоящее время в отношении осужденных иностранных граждан приняты меры по недопущению въезда на территорию России только на определенный период.