В Госдуме рассказали, куда жаловаться на плохую уборку снега во дворах

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Управляющие компании (УК) ответственны за уборку снега придомовой территории многоквартирных домов (МКД), если данная норма не исполняется, то жильцы могут подать жалобу в Госжилинспекцию и Роспотребнадзор, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.