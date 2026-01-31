В Госдуме рассказали, куда жаловаться на плохую уборку снега во дворах

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Управляющие компании (УК) ответственны за уборку снега придомовой территории многоквартирных домов (МКД), если данная норма не исполняется, то жильцы могут подать жалобу в Госжилинспекцию и Роспотребнадзор, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Январь снова "радует" нас сильным снегопадом. У многих жильцов МКД возникает разумный вопрос – кто отвечает за уборку снега, к кому обращаться, куда жаловаться, если она выполнена некачественно. Если мы обсуждаем придомовую территорию, дорожки у МКД, входы в подъезд и так далее, то здесь сфера ответственности УК или ТСЖ, все зависит от формы управления домом. Если житель недоволен качеством уборки снега, если уборка не соответствует нормам, всегда можно обратиться с жалобой в УК или коммунальную службу округа", - сказал Колунов.
Парламентарий подчеркнул, что силами УК или ТСЖ должна проводиться и очистка тротуаров у МКД, и очистка кровли обслуживаемых домов от снега и наледи.
"Жалобу можно падать в письменной форме или по телефону. Если УК не предприняла никаких усилий, то следующий шаг - это обращение в Госжилинспекцию и Роспотребнадзор. Кроме того, с претензией можно обратиться в региональные службы ЖКХ, муниципальные администрации или региональный диспетчерский центр", - заключил он.