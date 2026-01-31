Рейтинг@Mail.ru
31.01.2026

В Госдуме рассказали, куда жаловаться на плохую уборку снега во дворах
07:47 31.01.2026
В Госдуме рассказали, куда жаловаться на плохую уборку снега во дворах
Управляющие компании (УК) ответственны за уборку снега придомовой территории многоквартирных домов (МКД), если данная норма не исполняется, то жильцы могут... РИА Новости, 31.01.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
жкх, сергей колунов, госжилинспекция, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), тсж, снегопад в москве, госдума рф
ЖКХ, Сергей Колунов, Госжилинспекция, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), ТСЖ, Снегопад в Москве, Госдума РФ
РИА Новости: за уборку снега на придомовой территории отвечают УК

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Управляющие компании (УК) ответственны за уборку снега придомовой территории многоквартирных домов (МКД), если данная норма не исполняется, то жильцы могут подать жалобу в Госжилинспекцию и Роспотребнадзор, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Январь снова "радует" нас сильным снегопадом. У многих жильцов МКД возникает разумный вопрос – кто отвечает за уборку снега, к кому обращаться, куда жаловаться, если она выполнена некачественно. Если мы обсуждаем придомовую территорию, дорожки у МКД, входы в подъезд и так далее, то здесь сфера ответственности УК или ТСЖ, все зависит от формы управления домом. Если житель недоволен качеством уборки снега, если уборка не соответствует нормам, всегда можно обратиться с жалобой в УК или коммунальную службу округа", - сказал Колунов.
Парламентарий подчеркнул, что силами УК или ТСЖ должна проводиться и очистка тротуаров у МКД, и очистка кровли обслуживаемых домов от снега и наледи.
"Жалобу можно падать в письменной форме или по телефону. Если УК не предприняла никаких усилий, то следующий шаг - это обращение в Госжилинспекцию и Роспотребнадзор. Кроме того, с претензией можно обратиться в региональные службы ЖКХ, муниципальные администрации или региональный диспетчерский центр", - заключил он.
ЖКХ, Сергей Колунов, Госжилинспекция, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), ТСЖ, Снегопад в Москве, Госдума РФ
 
 
