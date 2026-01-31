Рейтинг@Mail.ru
01:18 31.01.2026
В Госдуме предложили создать единую систему охраны школ
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили ввести единые требования и обязательную специализированную подготовку охранников школ.
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили ввести единые требования и обязательную специализированную подготовку охранников школ.
Соответствующее обращение на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
"В целях кардинального повышения уровня безопасности в образовательных учреждениях в краткие сроки, предлагаем инициировать разработку и внедрение обязательной ведомственной программы повышения квалификации для охранников школ", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что для подготовки нормативов потребуется участие представителей Минпросвещения, МВД, Росгвардии и экспертов в области безопасности.
"Они должны содержать чёткие требования: возрастной порог 25-50 лет, наличие среднего профессионального образования, прохождение специального курса охранной подготовки с изучением детской и подростковой психологии, конфликтологии, алгоритмов действия в чрезвычайных ситуациях, оказания первой помощи, правовых основ применения силы и спецсредств", - уточнил он.
Лидер партии добавил, что сотрудники охраны должны проходить обязательное ежегодное психологическое тестирование и аттестацию один раз в три года, а после получения допуска к работе, им нужно давать лицензированное разрешение на ношение и использование травматического оружия в экстренных ситуациях на территории школы.
"Несмотря на высокую подготовку, Росгвардия не может в ближайшее время обеспечить круглосуточную охрану всех свыше 40 тысяч школ из-за нехватки личного состава и большой нагрузки. Поэтому важно повысить квалификацию уже работающих школьных охранников", - сказала Лантратова РИА Новости.
Для реализации инициативы, по ее словам, предлагается создать межведомственную рабочую группу при участии Минпросвещения, МВД, Росгвардии и экспертов в области безопасности образования.
Общество
 
 
