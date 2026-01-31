Рейтинг@Mail.ru
Гладков удивился поведению птиц во время ракетной опасности
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
21:46 31.01.2026
Гладков удивился поведению птиц во время ракетной опасности
Гладков удивился поведению птиц во время ракетной опасности
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
2026
Cтаи птиц, кружащие над Белгородом во время сирены ракетной опасности
белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
Гладков удивился поведению птиц во время ракетной опасности

БЕЛГОРОД, 31 янв – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал видео, на котором запечатлены огромные стаи птиц, кружащие над городом в момент звучания сирены ракетной опасности.
"Ни разу не видел такого поведения птиц во время ракетной опасности", - написал Гладков в Telegram-канале, опубликовав соответствующий видеоролик.
На кадрах видны тысячи птиц, кружащие над городом под звук сирены. Птицы совершают скоординированный полет, образуя в небе динамичные и меняющиеся объемные фигуры.
Глава области в субботу объявил угрозу ракетного обстрела в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах в 17.13 мск, она продлилась 5 минут.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
