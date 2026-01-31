https://ria.ru/20260131/gaza-2071380037.html
При израильском авиаударе по Газе погибли четыре человека
Четыре человека, включая двоих детей, погибли в результате израильского авиаудара по квартире на западе города Газа, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa. РИА Новости, 31.01.2026
КАИР, 31 янв - РИА Новости.
Четыре человека, включая двоих детей, погибли в результате израильского авиаудара по квартире на западе города Газа, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa
"Четыре человека, включая двоих детей и женщину, погибли в результате израильского авиаудара по квартире… на западе города Газа", - говорится в сообщении телеканала.