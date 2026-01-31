Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: в Москве работают около 30 предприятий ювелирной индустрии
14:00 31.01.2026
Гарбузов: в Москве работают около 30 предприятий ювелирной индустрии
Около 30 предприятий ювелирной отрасли работает в Москве, среди них есть и крупные производственные компании, а также небольшие авторские студии, рассказал... РИА Новости, 31.01.2026
Гарбузов: в Москве работают около 30 предприятий ювелирной индустрии

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Около 30 предприятий ювелирной отрасли работает в Москве, среди них есть и крупные производственные компании, а также небольшие авторские студии, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Так, ежегодно 31 января празднуется Международный день ювелира.
Завод модульного домостроения - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Гарбузов: столичный завод модульного домостроения расширил мощности
30 января, 14:03
"Москва — один из центров ювелирной индустрии страны. Здесь работают около 30 предприятий отрасли. Это и легендарные фабрики, и небольшие мастерские, и современные инновационные бренды, которые не только сохраняют традиции, но и задают новые стандарты качества и дизайна. Благодаря поддержке города предприятия отрасли уверенно укрепляют свое положение на российском и международном рынке", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Например, ювелирный дом "Эстет" ежемесячно создает около 120 новых моделей украшений. Данный бренд занимается выпуском изделий из золота и серебра.
Другая московская компания "Ормас" производит различные ювелирные украшения на заказ. Среди них – кольца, серьги, браслеты и подвески. Также компания производит и экспортирует эксклюзивные интерьерные композиции из драгоценных материалов. Например, одна из икорниц была продемонстрирована на международных выставках. Она выполнена в виде краба с подъемной верхней крышкой и внутренним лотком для икры.
Столичные художники стали основателями предприятия KASTDECOR, оно выпускает различные украшения и изделия ручной работы. Среди них доступны более 30 дизайнов колец. Также компания выпускает бижутерию, вазы и другие товары.
Ежегодно в столице начинают работу порядка 150 компаний технологической сферы. В Москве функционирует около 4,6 тысячи промышленных компаний, на них занято более 755 тысяч сотрудников. Для производителей действует более 20 мер поддержки – например, им доступна компенсация процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие.
Ранее Гарбузов рассказал, что "Комбинат инновационных технологий – МонАрх" привлек инвесткредит на 5 миллиардов рублей по сниженной ставке для расширения парка производственного оборудования при содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.
Ликсутов: резидент столичной ОЭЗ изготовил 250 технологичных устройств - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Ликсутов: резидент столичной ОЭЗ изготовил 250 технологичных устройств
30 января, 11:03
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Поддержка бизнеса, Максим Ликсутов
 
 
