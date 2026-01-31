https://ria.ru/20260131/galo-2071399557.html
Москвичи смогут увидеть "солнечное гало" днем в субботу
Москвичи смогут увидеть "солнечное гало" днем в субботу
Москвичи смогут увидеть оптическую иллюзию "солнечное гало" днем в субботу, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. РИА Новости, 31.01.2026
Москвичи смогут увидеть "солнечное гало" днем в субботу
