11:09 31.01.2026 (обновлено: 11:16 31.01.2026)
Москвичи смогут увидеть "солнечное гало" днем в субботу
Москвичи смогут увидеть оптическую иллюзию "солнечное гало" днем в субботу, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
москва, общество, погода
Москва, Общество, Погода
Москвичи смогут увидеть "солнечное гало" днем в субботу

Метеоролог Шувалов: в Москве днём в субботу можно будет увидеть солнечное гало

© Getty Images / Alfred LeeCолнечное гало в Москве
Cолнечное гало в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Getty Images / Alfred Lee
Cолнечное гало в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Москвичи смогут увидеть оптическую иллюзию "солнечное гало" днем в субботу, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Я думаю, что есть вероятность увидеть "гало", "солнечное гало", то есть окружность вокруг одного солнца за счет преломления на снежных кристаллах. Но (увидеть - ред.) три солнца - это очень маловероятно. Может быть, снежные столбы, но это скорее ночные и утренние эффекты. Не от солнца зависящие, а от источников света на поверхности Земли", - сказал Шувалов.
Он отметил, что увидеть "гало" в Москве можно будет только в субботу, так как уже в воскресенье южный циклон принесет с собой облачность: вероятность появления солнечных оптических эффектов будет гораздо ниже.
Солнечное гало в Саратове - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Саратове наблюдали гало с ложными солнцами
28 января, 12:25
 
МоскваОбществоПогода
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
