Бывший игрок "ПСЖ" похвалил Сафонова за спокойствие

"Стабильность вратаря - ключ к успеху. Мы видели это на примере Доннаруммы. У него были все шансы показать хорошую игру. Когда он демонстрировал серию хороших выступлений, о Сафонове и речи не шло. Я крайне разочарован адаптацией Шевалье. У него много слабых мест, и именно поэтому Сафонов получил свой шанс. Сафонов с самого начала был вторым вратарем, иерархия была очень четкой. Тренер Луис Энрике неожиданно выпустил Сафонова на поле, и тот оказался невероятно эффективен. "ПСЖ" обязан ему победой в Межконтинентальном кубке. В предыдущих матчах он тоже был очень надежен. Он излучает спокойствие для защитников, чего не делает Шевалье. Но ему придется сделать сразу несколько значительных шагов вперед", - цитирует Ротена RMC Sport.