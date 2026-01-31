Бывший игрок "ПСЖ" похвалил Сафонова за спокойствие

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Бывший футболист "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Жером Ротен заявил, что российский вратарь парижан Матвей Сафонов излучает спокойствие, в отличие от Люки Шевалье.
В среду парижане сыграли вничью с английским "Ньюкаслом" (1:1) в заключительном, восьмом туре основного этапа Лиги чемпионов. Сафонов, который 17 декабря получил перелом руки в финале Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти), вышел в стартовом составе в своем первом матче после восстановления. В большинстве игр сезона ворота "ПСЖ" защищал пришедший в межсезонье Шевалье. Ранее первым номером парижан был итальянец Джанлуиджи Доннарумма, который летом стал игроком английского "Манчестер Сити".
28 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
08’ • Витинья
45’ • Джо Уиллок
(Дэн Берн)
"Стабильность вратаря - ключ к успеху. Мы видели это на примере Доннаруммы. У него были все шансы показать хорошую игру. Когда он демонстрировал серию хороших выступлений, о Сафонове и речи не шло. Я крайне разочарован адаптацией Шевалье. У него много слабых мест, и именно поэтому Сафонов получил свой шанс. Сафонов с самого начала был вторым вратарем, иерархия была очень четкой. Тренер Луис Энрике неожиданно выпустил Сафонова на поле, и тот оказался невероятно эффективен. "ПСЖ" обязан ему победой в Межконтинентальном кубке. В предыдущих матчах он тоже был очень надежен. Он излучает спокойствие для защитников, чего не делает Шевалье. Но ему придется сделать сразу несколько значительных шагов вперед", - цитирует Ротена RMC Sport.
Сафонову 26 лет. Всего в текущем сезоне он провел пять матчей за "ПСЖ", дважды сыграв на ноль.