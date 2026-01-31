Лучшие фото РИА Новости, январь 2026 года

Россию в новом году накрыли сильные морозы. Так, в Красноярском крае температура опускалась ниже 40 градусов.
Президент России Владимир Путин 26 января во время рабочей поездки в Санкт-Петербург встретился с верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом. Он провел для короля экскурсию по Эрмитажу.
В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 27 января, перед центральным входом в Музей Победы прошла памятная акция "Искра надежды". Участники зажгли бенгальские огни во время исполнения Седьмой ("Ленинградской") симфонии Дмитрия Шостаковича.
В Казани прошел митинг, участники которого почтили память погибших жителей блокадного Ленинграда.
Российская группировка войск "Запад" ежедневно улучшает тактическое положение и наносит поражение украинским формированиям.
На фото: боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
Снегопады в Москве 27-28 января попали в тройку самых сильных по прибавке снежного покрова за 48 часов.
На международной выставке гражданской авиации Индии Wings India 2026 показали российский региональный самолет Ил-114-300.
В парке "Сокольники" в Москве 10 и 11 января прошел фестиваль "Фолково", где посетителям показали спектакли по мотивам сказок, выступления лучших фольклорных и эстрадных коллективов, масштабные арт-объекты и провели десятки мастер-классов.
Высота снежного покрова в Москве после разгула стихии в последнюю неделю января достигла 61 сантиметра и побила прежний рекорд 1994 года.
Владимир Путин 16 января осмотрел выставку автономного и беспилотного гражданского транспорта в электродепо "Аминьевское" Московского метрополитена.
Абиссинский кот из России возглавил рейтинг Всемирной федерации кошек за 2025 год, обойдя в конкурсе полторы тысячи соперников и соперниц из разных стран.
В Главном храме ВС в Подмосковье состоялся V (юбилейный) Рождественский хоровой собор, который объединил восемь гражданских и военных хоровых коллективов, более 300 певчих и свыше 3,5 тысячи зрителей.
Камчатку в декабре 2025 года и первой половине января 2026-го накрыли экстремальные снегопады. Подобного не наблюдалось около 60 лет. Регион находился под влиянием мощного циклона.
На фото: мужчина запускает "ледяной фейерверк" с помощью кипятка, мгновенно замерзающего на морозе, на льду Енисея в окрестностях Красноярска
ВСУ 20 января атаковали Новую Адыгею в Тахтамукайском районе. В результате атаки пострадали 13 человек, загорелся многоквартирный жилой дом.
Выступление пилотажной группы ВВС Индии Suryakiran на международной выставке гражданской авиации Wings India 2026.
В Татарстане прошел республиканский конкурс красоты "Мисс Татарстан — 2026", победительницей которого стала Самира Исламова (справа).
Двадцать первого января прошел финал ежегодного городского конкурса "Мисс и мистер студенчество Москвы" в рамках Дня российского студенчества.
В Новосибирске в начале января прошли чемпионат и первенство Новосибирской области по снежным дисциплинам ездового спорта "Рождественский заезд — 2026" в спорт-парке "Ноздриха" в наукограде Кольцово.
Тематический поезд Деда Мороза прибыл в Санкт-Петербург 6 января. Это новогодняя передвижная резиденция, состоящая из приемной, "сказочной деревни" для игр и квестов, кукольного театра, лавки с сувенирами, ресторана и вагона Снежной королевы.
С МКС пришлось досрочно вернуть Crew-11 из-за проблем со здоровьем у одного из членов экипажа. В результате 15 января в Калифорнии приводнился корабль Crew Dragon с американскими астронавтами Зеной Кардман и Майком Финком, японцем Кимием Юи и россиянином Олегом Платоновым (на фото).
Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян 29 января провели переговоры в Кремле. После беседы с участием делегаций лидеры государств продолжили общение один на один в формате официального завтрака в Грановитой палате.
На фото: монумент "Родина-мать зовет!" на территории мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде
На фото: москвичи и гости столицы на Ледовом катке на Воробьевых горах
Крещенские купания традиционно проходят в день Крещения Господня — 19 января, эта дата закреплена церковным календарем. Верующие окунаются в прорубях или купелях обычно с вечера 18 января, после праздничного богослужения, а также в течение всего дня 19 января.
Двадцать четвертого января состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и санкт-петербургским "Зенитом". Победителем вышли армейцы.
В Москве обновили Пушкинскую набережную в парке Горького. Она была закрыта на реконструкцию с 2024 года.
На фото: корабли в проливе Босфор Восточный во Владивостоке на фоне Русского моста
В начале января состоялось первое в году суперлуние, которое еще называют волчьим.
На фото: воздушный шар неподалеку от Суздальского кремля
