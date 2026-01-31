Рейтинг@Mail.ru
Лучшие фото РИА Новости, январь 2026 года
13:44 31.01.2026 (обновлено: 17:11 31.01.2026)
Лучшие фото РИА Новости, январь 2026 года
Лучшие фото РИА Новости, январь 2026 года - РИА Новости, 31.01.2026
Лучшие фото РИА Новости, январь 2026 года
Предлагаем вниманию читателей сайта подборку самых ярких кадров фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
фото, фото
Фото

Лучшие фото РИА Новости, январь 2026 года

Предлагаем вниманию читателей сайта подборку самых ярких кадров фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Россию в новом году накрыли сильные морозы. Так, в Красноярском крае температура опускалась ниже 40 градусов.

Девушки фотографируются на природе на берегу Енисея в окрестностях Красноярска

Россию в новом году накрыли сильные морозы. Так, в Красноярском крае температура опускалась ниже 40 градусов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
1 из 30
© РИА Новости / POOL/Александр Казаков | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин 26 января во время рабочей поездки в Санкт-Петербург встретился с верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом. Он провел для короля экскурсию по Эрмитажу.

Президент РФ Владимир Путин во время совместного с верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом посещения Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин 26 января во время рабочей поездки в Санкт-Петербург встретился с верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом. Он провел для короля экскурсию по Эрмитажу.

© РИА Новости / POOL/Александр Казаков
Перейти в медиабанк
2 из 30
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 27 января, перед центральным входом в Музей Победы прошла памятная акция "Искра надежды". Участники зажгли бенгальские огни во время исполнения Седьмой ("Ленинградской") симфонии Дмитрия Шостаковича.

Акция Искра надежды у центрального входа в Музей Победы на Поклонной горе в Москве

В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 27 января, перед центральным входом в Музей Победы прошла памятная акция "Искра надежды". Участники зажгли бенгальские огни во время исполнения Седьмой ("Ленинградской") симфонии Дмитрия Шостаковича.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
3 из 30
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

В Казани прошел митинг, участники которого почтили память погибших жителей блокадного Ленинграда.

Участники митинга в Казани почтили память погибших жителей блокадного Ленинграда

В Казани прошел митинг, участники которого почтили память погибших жителей блокадного Ленинграда.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
4 из 30
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Российская группировка войск "Запад" ежедневно улучшает тактическое положение и наносит поражение украинским формированиям.

На фото: боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"

Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад в зоне проведения СВО

Российская группировка войск "Запад" ежедневно улучшает тактическое положение и наносит поражение украинским формированиям.

На фото: боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
5 из 30
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Снегопады в Москве 27-28 января попали в тройку самых сильных по прибавке снежного покрова за 48 часов.

Горожане гуляют в снежную погоду на Красной площади в Москве

Снегопады в Москве 27-28 января попали в тройку самых сильных по прибавке снежного покрова за 48 часов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 30
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК/Нина Падалко | Перейти в медиабанк

На международной выставке гражданской авиации Индии Wings India 2026 показали российский региональный самолет Ил-114-300.

Опытный образец регионального самолета Ил-114-300 во время первого зарубежного демонстрационного полета в индийском городе Хайдарабад

На международной выставке гражданской авиации Индии Wings India 2026 показали российский региональный самолет Ил-114-300.

© РИА Новости / Пресс-служба ОАК/Нина Падалко
Перейти в медиабанк
7 из 30
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В парке "Сокольники" в Москве 10 и 11 января прошел фестиваль "Фолково", где посетителям показали спектакли по мотивам сказок, выступления лучших фольклорных и эстрадных коллективов, масштабные арт-объекты и провели десятки мастер-классов.

Участники фестиваля Фолково в парке Сокольники в Москве

В парке "Сокольники" в Москве 10 и 11 января прошел фестиваль "Фолково", где посетителям показали спектакли по мотивам сказок, выступления лучших фольклорных и эстрадных коллективов, масштабные арт-объекты и провели десятки мастер-классов.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 30
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Высота снежного покрова в Москве после разгула стихии в последнюю неделю января достигла 61 сантиметра и побила прежний рекорд 1994 года.

Снег в Москве

Высота снежного покрова в Москве после разгула стихии в последнюю неделю января достигла 61 сантиметра и побила прежний рекорд 1994 года.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 30
© РИА Новости / POOL/Александр Казаков | Перейти в медиабанк

Владимир Путин 16 января осмотрел выставку автономного и беспилотного гражданского транспорта в электродепо "Аминьевское" Московского метрополитена.

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки автономного транспорта в электродепо Аминьевское Московского метрополитена

Владимир Путин 16 января осмотрел выставку автономного и беспилотного гражданского транспорта в электродепо "Аминьевское" Московского метрополитена.

© РИА Новости / POOL/Александр Казаков
Перейти в медиабанк
10 из 30
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Абиссинский кот из России возглавил рейтинг Всемирной федерации кошек за 2025 год, обойдя в конкурсе полторы тысячи соперников и соперниц из разных стран.

Абиссинский кот по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк и его владелица Дарья Грузинова в Москве

Абиссинский кот из России возглавил рейтинг Всемирной федерации кошек за 2025 год, обойдя в конкурсе полторы тысячи соперников и соперниц из разных стран.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
11 из 30
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В Главном храме ВС в Подмосковье состоялся V (юбилейный) Рождественский хоровой собор, который объединил восемь гражданских и военных хоровых коллективов, более 300 певчих и свыше 3,5 тысячи зрителей.

Участницы пятого Рождественского хорового собора в Главном храме Вооруженных сил РФ в Московской области

В Главном храме ВС в Подмосковье состоялся V (юбилейный) Рождественский хоровой собор, который объединил восемь гражданских и военных хоровых коллективов, более 300 певчих и свыше 3,5 тысячи зрителей.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
12 из 30
© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанк

Камчатку в декабре 2025 года и первой половине января 2026-го накрыли экстремальные снегопады. Подобного не наблюдалось около 60 лет. Регион находился под влиянием мощного циклона.

Мужчина убирает снег в Петропавловске-Камчатском

Камчатку в декабре 2025 года и первой половине января 2026-го накрыли экстремальные снегопады. Подобного не наблюдалось около 60 лет. Регион находился под влиянием мощного циклона.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
13 из 30
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

На фото: мужчина запускает "ледяной фейерверк" с помощью кипятка, мгновенно замерзающего на морозе, на льду Енисея в окрестностях Красноярска

Мужчина запускает ледяной фейерверк с помощью кипятка, мгновенно замерзающего на морозе, на льду Енисея в окрестностях Красноярска

На фото: мужчина запускает "ледяной фейерверк" с помощью кипятка, мгновенно замерзающего на морозе, на льду Енисея в окрестностях Красноярска

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
14 из 30
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

ВСУ 20 января атаковали Новую Адыгею в Тахтамукайском районе. В результате атаки пострадали 13 человек, загорелся многоквартирный жилой дом.

Последствия атаки беспилотников ВСУ в ауле Новая Адыгея в Тахтамукайском районе

ВСУ 20 января атаковали Новую Адыгею в Тахтамукайском районе. В результате атаки пострадали 13 человек, загорелся многоквартирный жилой дом.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
15 из 30
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК/Нина Падалко | Перейти в медиабанк

Выступление пилотажной группы ВВС Индии Suryakiran на международной выставке гражданской авиации Wings India 2026.

Выступление пилотажной группы ВВС Индии Suryakiran на международной выставке гражданской авиации Wings India 2026 в индийском городе Хайдарабад

Выступление пилотажной группы ВВС Индии Suryakiran на международной выставке гражданской авиации Wings India 2026.

© РИА Новости / Пресс-служба ОАК/Нина Падалко
Перейти в медиабанк
16 из 30
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

В Татарстане прошел республиканский конкурс красоты "Мисс Татарстан — 2026", победительницей которого стала Самира Исламова (справа).

Финал конкурса Мисс Татарстан-2026 в Казани

В Татарстане прошел республиканский конкурс красоты "Мисс Татарстан — 2026", победительницей которого стала Самира Исламова (справа).

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
17 из 30
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Двадцать первого января прошел финал ежегодного городского конкурса "Мисс и мистер студенчество Москвы" в рамках Дня российского студенчества.

Выступление участниц финала конкурса Мисс и Мистер студенчество Москвы

Двадцать первого января прошел финал ежегодного городского конкурса "Мисс и мистер студенчество Москвы" в рамках Дня российского студенчества.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
18 из 30
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В Новосибирске в начале января прошли чемпионат и первенство Новосибирской области по снежным дисциплинам ездового спорта "Рождественский заезд — 2026" в спорт-парке "Ноздриха" в наукограде Кольцово.

Гонки на собачьих упряжках Рождественский заезд - 2026 в Новосибирской области

В Новосибирске в начале января прошли чемпионат и первенство Новосибирской области по снежным дисциплинам ездового спорта "Рождественский заезд — 2026" в спорт-парке "Ноздриха" в наукограде Кольцово.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
19 из 30
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

Тематический поезд Деда Мороза прибыл в Санкт-Петербург 6 января. Это новогодняя передвижная резиденция, состоящая из приемной, "сказочной деревни" для игр и квестов, кукольного театра, лавки с сувенирами, ресторана и вагона Снежной королевы.

Церемония прибытия тематического поезда Деда Мороза в Санкт-Петербург

Тематический поезд Деда Мороза прибыл в Санкт-Петербург 6 января. Это новогодняя передвижная резиденция, состоящая из приемной, "сказочной деревни" для игр и квестов, кукольного театра, лавки с сувенирами, ресторана и вагона Снежной королевы.

© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
20 из 30
© РИА Новости / NASA/Билл Ингаллс | Перейти в медиабанк

С МКС пришлось досрочно вернуть Crew-11 из-за проблем со здоровьем у одного из членов экипажа. В результате 15 января в Калифорнии приводнился корабль Crew Dragon с американскими астронавтами Зеной Кардман и Майком Финком, японцем Кимием Юи и россиянином Олегом Платоновым (на фото).

Космонавт Роскосмоса Олег Платонов на борту спасательного судна SpaceX SHANNON.

С МКС пришлось досрочно вернуть Crew-11 из-за проблем со здоровьем у одного из членов экипажа. В результате 15 января в Калифорнии приводнился корабль Crew Dragon с американскими астронавтами Зеной Кардман и Майком Финком, японцем Кимием Юи и россиянином Олегом Платоновым (на фото).

© РИА Новости / NASA/Билл Ингаллс
Перейти в медиабанк
21 из 30
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян 29 января провели переговоры в Кремле. После беседы с участием делегаций лидеры государств продолжили общение один на один в формате официального завтрака в Грановитой палате.

Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Москве

Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян 29 января провели переговоры в Кремле. После беседы с участием делегаций лидеры государств продолжили общение один на один в формате официального завтрака в Грановитой палате.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
22 из 30
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанк

На фото: монумент "Родина-мать зовет!" на территории мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде

Монумент Родина-мать зовет! на территории мемориального комплекса Героям Сталинградской битвы зимой на Мамаевом кургане в Волгограде

На фото: монумент "Родина-мать зовет!" на территории мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
23 из 30
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На фото: москвичи и гости столицы на Ледовом катке на Воробьевых горах

Ледовый каток на Воробьевых горах в Москве

На фото: москвичи и гости столицы на Ледовом катке на Воробьевых горах

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
24 из 30
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Крещенские купания традиционно проходят в день Крещения Господня — 19 января, эта дата закреплена церковным календарем. Верующие окунаются в прорубях или купелях обычно с вечера 18 января, после праздничного богослужения, а также в течение всего дня 19 января.

Крещенские купания в 32-градусный мороз в Красноярске

Крещенские купания традиционно проходят в день Крещения Господня — 19 января, эта дата закреплена церковным календарем. Верующие окунаются в прорубях или купелях обычно с вечера 18 января, после праздничного богослужения, а также в течение всего дня 19 января.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
25 из 30
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Двадцать четвертого января состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и санкт-петербургским "Зенитом". Победителем вышли армейцы.

Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА (Москва) - Зенит (Санкт-Петербург)

Двадцать четвертого января состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и санкт-петербургским "Зенитом". Победителем вышли армейцы.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
26 из 30
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В Москве обновили Пушкинскую набережную в парке Горького. Она была закрыта на реконструкцию с 2024 года.

Пушкинская набережная в парке Горького в Москве

В Москве обновили Пушкинскую набережную в парке Горького. Она была закрыта на реконструкцию с 2024 года.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
27 из 30
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

На фото: корабли в проливе Босфор Восточный во Владивостоке на фоне Русского моста

Корабли в проливе Босфор Восточный во Владивостоке

На фото: корабли в проливе Босфор Восточный во Владивостоке на фоне Русского моста

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
28 из 30
© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанк

В начале января состоялось первое в году суперлуние, которое еще называют волчьим.

Суперлуние над горнолыжным курортом Горный воздух в Южно-Сахалинске

В начале января состоялось первое в году суперлуние, которое еще называют волчьим.

© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в медиабанк
29 из 30
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

На фото: воздушный шар неподалеку от Суздальского кремля

Воздушный шар неподалеку от Суздальского Кремля

На фото: воздушный шар неподалеку от Суздальского кремля

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
30 из 30
 
