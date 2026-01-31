Рейтинг@Mail.ru
31.01.2026
21:36 31.01.2026
Европа проиграла в противостоянии с Россией, считает итальянский политик
Европа проиграла в противостоянии с Россией, считает итальянский политик
в мире
россия
европа
италия
россия
европа
италия
в мире, россия, европа, италия
В мире, Россия, Европа, Италия
Европа проиграла в противостоянии с Россией, считает итальянский политик

Риццо: Европейский союз проиграл в противостоянии с Россией

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза в Брюсселе
Флаг Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
Рим, 31 янв - РИА Новости. Европейский союз потерпел поражение в противостоянии с Россией и одновременно продемонстрировал провал собственной экономической и интеграционной политики, заявил национальный координатор итальянской оппозиционной партии "Суверенная народная демократия" Марко Риццо.
"Пропаганда рассказывает нам другой фильм. На самом деле нужно сказать, что Европейский союз не просто проиграл войну с Россией - он провалил любой процесс интеграции между странами, провалил экономику", — сказал политик, выступая перед сторонниками на съезде партии.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Мелони призвала Европу избавиться от комплекса неполноценности
Вчера, 14:27
По словам Риццо, последствия общеевропейской политики особенно заметны на примере Италии, где переход на евро привел к значительному падению уровня жизни значительной части населения.
"В начале перехода от лиры к евро средняя зарплата составляла около двух миллионов лир. Сегодня тысяча евро - это уже уровень бедности", - заявил он.
Как передает корреспондент РИА Новости, Риццо также выразил обеспокоенность демографическими тенденциями в Европе. По его словам, если в начале прошлого века на Европу приходилось более трети населения планеты, то сегодня - около 7%.
"Кто будет жить в ваших домах через 50 лет? Ваши дети? Ваши будущие внуки?" - спросил со сцены политик.
"Европейский союз сегодня — это мачеха. Мы должны говорить о провале. Наша цель - остановить упадок Италии", - заявил один из лидеров "Демократии".
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В Совфеде заявили, что в Европе мало кто верит в угрозу России
Вчера, 19:31
 
