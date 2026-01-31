Рим, 31 янв - РИА Новости. Европейский союз потерпел поражение в противостоянии с Россией и одновременно продемонстрировал провал собственной экономической и интеграционной политики, заявил национальный координатор итальянской оппозиционной партии "Суверенная народная демократия" Марко Риццо.

"Пропаганда рассказывает нам другой фильм. На самом деле нужно сказать, что Европейский союз не просто проиграл войну с Россией - он провалил любой процесс интеграции между странами, провалил экономику", — сказал политик, выступая перед сторонниками на съезде партии.

По словам Риццо, последствия общеевропейской политики особенно заметны на примере Италии , где переход на евро привел к значительному падению уровня жизни значительной части населения.

"В начале перехода от лиры к евро средняя зарплата составляла около двух миллионов лир. Сегодня тысяча евро - это уже уровень бедности", - заявил он.

Как передает корреспондент РИА Новости, Риццо также выразил обеспокоенность демографическими тенденциями в Европе . По его словам, если в начале прошлого века на Европу приходилось более трети населения планеты, то сегодня - около 7%.

"Кто будет жить в ваших домах через 50 лет? Ваши дети? Ваши будущие внуки?" - спросил со сцены политик.