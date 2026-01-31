https://ria.ru/20260131/evropa-2071477754.html
Европа проиграла в противостоянии с Россией, считает итальянский политик
Европа проиграла в противостоянии с Россией, считает итальянский политик - РИА Новости, 31.01.2026
Европа проиграла в противостоянии с Россией, считает итальянский политик
Европейский союз потерпел поражение в противостоянии с Россией и одновременно продемонстрировал провал собственной экономической и интеграционной политики,... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T21:36:00+03:00
2026-01-31T21:36:00+03:00
2026-01-31T21:36:00+03:00
в мире
россия
европа
италия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147703/80/1477038072_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f8f5d70e1d7a60b2c15c7ea12359968b.jpg
https://ria.ru/20260131/evropa-2071423189.html
https://ria.ru/20260131/sovfed-2071466478.html
россия
европа
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147703/80/1477038072_218:0:2511:1720_1920x0_80_0_0_89347df768eb852911c929ed115ddee5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, италия
В мире, Россия, Европа, Италия
Европа проиграла в противостоянии с Россией, считает итальянский политик
Риццо: Европейский союз проиграл в противостоянии с Россией
Рим, 31 янв - РИА Новости. Европейский союз потерпел поражение в противостоянии с Россией и одновременно продемонстрировал провал собственной экономической и интеграционной политики, заявил национальный координатор итальянской оппозиционной партии "Суверенная народная демократия" Марко Риццо.
"Пропаганда рассказывает нам другой фильм. На самом деле нужно сказать, что Европейский союз не просто проиграл войну с Россией
- он провалил любой процесс интеграции между странами, провалил экономику", — сказал политик, выступая перед сторонниками на съезде партии.
По словам Риццо, последствия общеевропейской политики особенно заметны на примере Италии
, где переход на евро привел к значительному падению уровня жизни значительной части населения.
"В начале перехода от лиры к евро средняя зарплата составляла около двух миллионов лир. Сегодня тысяча евро - это уже уровень бедности", - заявил он.
Как передает корреспондент РИА Новости, Риццо также выразил обеспокоенность демографическими тенденциями в Европе
. По его словам, если в начале прошлого века на Европу приходилось более трети населения планеты, то сегодня - около 7%.
"Кто будет жить в ваших домах через 50 лет? Ваши дети? Ваши будущие внуки?" - спросил со сцены политик.
"Европейский союз сегодня — это мачеха. Мы должны говорить о провале. Наша цель - остановить упадок Италии", - заявил один из лидеров "Демократии".