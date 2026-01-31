Рейтинг@Mail.ru
Европа делает все, чтобы сорвать переговоры по Украине, заявил экс-посол
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:34 31.01.2026
Европа делает все, чтобы сорвать переговоры по Украине, заявил экс-посол
Европа делает все, чтобы сорвать переговоры по Украине, заявил экс-посол

Экс-посол Британии Форд: ЕС делает все, чтобы помешать урегулированию на Украине

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Европейские страны делают все, что в их силах, чтобы помешать процессу урегулирования на Украине, при этом притворяясь, что поддерживают его, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.
Новый раунд переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби ожидается ориентировочно в воскресенье, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что новый раунд переговоров будет двусторонним, но США могут присоединиться.
"Влияние европейцев (в ходе переговоров - ред.) совершенно бесполезно. Они поощряют фантазии Украины, предоставляют Украине достаточную военную и гражданскую помощь, чтобы она оставалась на том же пути саморазрушения, на котором она находится уже три года, и делают все, что в их силах, чтобы помешать миротворческим усилиям США, притворяясь, что поддерживают их", - рассказал бывший дипломат.
Более того, планы по размещению войск НАТО на Украине странами "коалиции желающих", отметил Форд, являются ни чем иным как деструктивной тактикой.
"Перспектива отправки войск НАТО на Украину была именно той причиной, по которой Россия сочла необходимым действовать в первую очередь. Сторона, нуждающаяся в заверениях, - это Россия, учитывая прошлую готовность Украины действовать в качестве подхалима НАТО", - добавил он.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
ЕС впервые открыто признал, что не готов к миру на Украине, заявил Сийярто
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАДмитрий ПесковМарко РубиоНАТОМирный план США по Украине
 
 
