ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Европейские страны делают все, что в их силах, чтобы помешать процессу урегулирования на Украине, при этом притворяясь, что поддерживают его, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.
Новый раунд переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби ожидается ориентировочно в воскресенье, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что новый раунд переговоров будет двусторонним, но США могут присоединиться.
"Влияние европейцев (в ходе переговоров - ред.) совершенно бесполезно. Они поощряют фантазии Украины, предоставляют Украине достаточную военную и гражданскую помощь, чтобы она оставалась на том же пути саморазрушения, на котором она находится уже три года, и делают все, что в их силах, чтобы помешать миротворческим усилиям США, притворяясь, что поддерживают их", - рассказал бывший дипломат.
Более того, планы по размещению войск НАТО на Украине странами "коалиции желающих", отметил Форд, являются ни чем иным как деструктивной тактикой.
"Перспектива отправки войск НАТО на Украину была именно той причиной, по которой Россия сочла необходимым действовать в первую очередь. Сторона, нуждающаяся в заверениях, - это Россия, учитывая прошлую готовность Украины действовать в качестве подхалима НАТО", - добавил он.