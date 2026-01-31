Европа делает все, чтобы сорвать переговоры по Украине, заявил экс-посол

ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Европейские страны делают все, что в их силах, чтобы помешать процессу урегулирования на Украине, при этом притворяясь, что поддерживают его, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.