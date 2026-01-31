Рейтинг@Mail.ru
14:27 31.01.2026
Мелони призвала Европу избавиться от комплекса неполноценности
Мелони призвала Европу избавиться от комплекса неполноценности
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европа обязана стремиться к стратегической автономии и избавиться от комплекса неполноценности. РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T14:27:00+03:00
2026-01-31T14:27:00+03:00
в мире, европа, италия, джорджа мелони
В мире, Европа, Италия, Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
РИМ, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европа обязана стремиться к стратегической автономии и избавиться от комплекса неполноценности.
«
"Я считаю, что Европа должна стремиться быть сильной и автономной державой, способной высказывать свое мнение на международной арене и взаимодействовать со всеми, не испытывая комплекса неполноценности, для достижения собственных интересов", - заявила Мелони в интервью газете Foglio.
Глава итальянского правительства отметила, что в течение долгого времени европейские страны, по ее мнению, уделяли недостаточно внимания вопросам собственной безопасности.
Премьер также подвергла критике позицию части левых политических сил в Италии и Европе о расходах на безопасность и оборону.
"Когда мы жалуемся на то, что американцы хотят уменьшить свое присутствие, а, следовательно, и влияние в Европе, что именно мы имеем в виду? Что мы хотим и дальше делегировать им наши обязанности как суверенных государств?", - заявила Мелони.
В миреЕвропаИталияДжорджа Мелони
 
 
