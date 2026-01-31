https://ria.ru/20260131/evropa-2071423189.html
Мелони призвала Европу избавиться от комплекса неполноценности
Мелони призвала Европу избавиться от комплекса неполноценности - РИА Новости, 31.01.2026
Мелони призвала Европу избавиться от комплекса неполноценности
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европа обязана стремиться к стратегической автономии и избавиться от комплекса неполноценности. РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T14:27:00+03:00
2026-01-31T14:27:00+03:00
2026-01-31T14:27:00+03:00
в мире
европа
италия
джорджа мелони
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067153449_0:660:2468:2048_1920x0_80_0_0_fc6d42f95a91824211ecc05c8b1db0c1.jpg
https://ria.ru/20260124/meloni-2070111560.html
https://ria.ru/20260120/es-2069104133.html
европа
италия
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067153449_0:520:2037:2048_1920x0_80_0_0_e7fea8690bd473b7f9f62208ece3bc68.jpg
в мире, европа, италия, джорджа мелони
В мире, Европа, Италия, Джорджа Мелони
