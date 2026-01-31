"Ни одна НАТО не может предоставить странам Европы возможность переосмыслить, правда ли нужно увеличивать расходы на оборону или позволит ли новый подход к общеевропейской безопасности сосредоточиться на процветании, чего жаждут европейцы. Это возможно лишь в том случае, если страны Европы попытаются после окончания войны на Украине восстановить отношения с Россией. <…> Нормализация отношений с Россией, помимо очевидных выгод от открытия границ и восстановления связей между людьми, способствует реиндустриализации экономик Европы с помощью более дешевой энергии", — отмечает издание.