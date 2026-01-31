Рейтинг@Mail.ru
07:21 31.01.2026 (обновлено: 11:48 31.01.2026)
"До точки распада". На Западе высказались о стратегическом поражении России
"До точки распада". На Западе высказались о стратегическом поражении России
в мире, европа, россия, сергей лавров, нато, евросоюз
В мире, Европа, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз
"До точки распада". На Западе высказались о стратегическом поражении России

SC: ЕС сможет сосредоточиться на процветании, лишь восстановив отношения с РФ

© AP Photo / Virginia MayoФлаги США И ЕС
Флаги США И ЕС - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги США И ЕС . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Европейские страны будут способны отказаться от увеличения трат на оборону и сосредоточиться на своем развитии, только если смогут восстановить отношения с Москвой, пишет издание Strategic Culture.
"Россия <…> не желает видеть себя прикованной к нормативной системе "либеральных ценностей", от которой отворачиваются все больше граждан по всей Европе. <…> Главным исключением из этого выступает Украина, которая остается очагом конфликта, вызванного стремлениями расширить НАТО и нанести стратегическое поражение России. <…> Если нынешняя тенденция, когда США обращают взгляд на Тихий океан, ослабляя ткань НАТО до точки распада, продолжится, основной двигатель войны на Украине исчезнет", — говорится в статье.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Европа нашла своего спасителя от Трампа и Путина
24 января, 08:00
24 января, 08:00
Развитие и процветание Европы в будущем, как утверждают авторы статьи, во многом зависят от России.
"Ни одна НАТО не может предоставить странам Европы возможность переосмыслить, правда ли нужно увеличивать расходы на оборону или позволит ли новый подход к общеевропейской безопасности сосредоточиться на процветании, чего жаждут европейцы. Это возможно лишь в том случае, если страны Европы попытаются после окончания войны на Украине восстановить отношения с Россией. <…> Нормализация отношений с Россией, помимо очевидных выгод от открытия границ и восстановления связей между людьми, способствует реиндустриализации экономик Европы с помощью более дешевой энергии", — отмечает издание.
Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Москва не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также неоднократно отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Кая Каллас пытается наложить вето на третий закон Ньютона
Вчера, 08:00
Вчера, 08:00
 
В миреЕвропаРоссияСергей ЛавровНАТОЕвросоюз
 
 
