"Такого еще не было". На Западе раскрыли результаты выпада против России

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Решение Евросоюза о полном отказе от импорта недорого российского газа навсегда лишило европейскую промышленность конкурентоспособности, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Евросоюз принял в отношении России много крайне неудачных решений, нанесших серьезный ущерб экономической и социальной жизни Европы. Но такого еще не было. <…> Ранее европейцы перекрыли все газопроводы, по которым газ поступал в ЕС из России. <…> С тех пор в Германии началась деиндустриализация, а затем и в других странах Европы, включая Великобританию, из-за высоких цен на газ начали закрываться заводы... В свете этого ЕС теперь принимает решение о полном прекращении импорта природного газа из России, будь то трубопроводный газ или СПГ", — отметил он.
Российский газ закладывает новые пути для роста экспорта
28 января, 08:00
По мнению аналитика, это решение направлено на окончательное разрушение европейской промышленности.
"Сегодня это решение выглядит экстраординарным... ЕС, полностью отказавшись от газа из России, попадает в зависимость от гораздо более дорогого газа из США. <…> Российский газ будет поставляться на Восток <…> и в Азии газ будет дешевле, чем в Европе, причем это не временно, а скорее всего навсегда. Таким образом, ЕС принял решение, которое навсегда сделает промышленность Европы неконкурентоспособной", — подчеркнул Меркурис.
Из опубликованного в минувший понедельник заявления Совета ЕС следует, что он окончательно одобрил запрет на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года. В понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал запрет на импорт российского газа в Европейский союз идеологической глупостью, а во вторник — энергетическим самоубийством. Словакия подаст иск против этого запрета в европейский суд.
США и Катар жестко душат Европу
17 декабря 2025, 08:00