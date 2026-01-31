Рейтинг@Mail.ru
"Такого еще не было". На Западе раскрыли результаты выпада против России
01:33 31.01.2026 (обновлено: 01:34 31.01.2026)
https://ria.ru/20260131/evropa-2071364992.html
"Такого еще не было". На Западе раскрыли результаты выпада против России
"Такого еще не было". На Западе раскрыли результаты выпада против России - РИА Новости, 31.01.2026
"Такого еще не было". На Западе раскрыли результаты выпада против России
Решение Евросоюза о полном отказе от импорта недорого российского газа навсегда лишило европейскую промышленность конкурентоспособности, заявил британский... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T01:33:00+03:00
2026-01-31T01:34:00+03:00
в мире
европа
россия
словакия
александр меркурис
роберт фицо
евросоюз
европа
россия
словакия
в мире, европа, россия, словакия, александр меркурис, роберт фицо, евросоюз
В мире, Европа, Россия, Словакия, Александр Меркурис, Роберт Фицо, Евросоюз
"Такого еще не было". На Западе раскрыли результаты выпада против России

Аналитик Меркурис: отказ от газа из РФ навсегда лишил ЕС конкурентоспособности

© AP Photo / Virginia MayoСотрудник поправляет флаги США и ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе
Сотрудник поправляет флаги США и ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Сотрудник поправляет флаги США и ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Решение Евросоюза о полном отказе от импорта недорого российского газа навсегда лишило европейскую промышленность конкурентоспособности, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Евросоюз принял в отношении России много крайне неудачных решений, нанесших серьезный ущерб экономической и социальной жизни Европы. Но такого еще не было. <…> Ранее европейцы перекрыли все газопроводы, по которым газ поступал в ЕС из России. <…> С тех пор в Германии началась деиндустриализация, а затем и в других странах Европы, включая Великобританию, из-за высоких цен на газ начали закрываться заводы... В свете этого ЕС теперь принимает решение о полном прекращении импорта природного газа из России, будь то трубопроводный газ или СПГ", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Российский газ закладывает новые пути для роста экспорта
28 января, 08:00
По мнению аналитика, это решение направлено на окончательное разрушение европейской промышленности.
"Сегодня это решение выглядит экстраординарным... ЕС, полностью отказавшись от газа из России, попадает в зависимость от гораздо более дорогого газа из США. <…> Российский газ будет поставляться на Восток <…> и в Азии газ будет дешевле, чем в Европе, причем это не временно, а скорее всего навсегда. Таким образом, ЕС принял решение, которое навсегда сделает промышленность Европы неконкурентоспособной", — подчеркнул Меркурис.
Из опубликованного в минувший понедельник заявления Совета ЕС следует, что он окончательно одобрил запрет на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года. В понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал запрет на импорт российского газа в Европейский союз идеологической глупостью, а во вторник — энергетическим самоубийством. Словакия подаст иск против этого запрета в европейский суд.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
США и Катар жестко душат Европу
17 декабря 2025, 08:00
 
В миреЕвропаРоссияСловакияАлександр МеркурисРоберт ФицоЕвросоюз
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
