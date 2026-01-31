Рейтинг@Mail.ru
ЕС пока не может расширить практику депортаций в Сирию, заявил еврокомиссар - РИА Новости, 31.01.2026
14:17 31.01.2026 (обновлено: 14:18 31.01.2026)
ЕС пока не может расширить практику депортаций в Сирию, заявил еврокомиссар
Евросоюз пока не может расширить практику депортаций в Сирию, заявил еврокомиссар по вопросам безопасности и миграции Магнус Бруннер. РИА Новости, 31.01.2026
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Евросоюз пока не может расширить практику депортаций в Сирию, заявил еврокомиссар по вопросам безопасности и миграции Магнус Бруннер.
"Мы еще недостаточно близки к стабильности в Сирии, чтобы депортировать в больших масштабах. Сирия еще не является безопасной страной происхождения по правилам ЕС", - приводит его слова агентство DPA.
Австрия в начале июля 2025 года депортировала на родину сирийца, осужденного за преступление, таким образом, став первой за 15 лет страной ЕС, официально осуществившей такую депортацию. Германия впервые с начала конфликта в Сирии депортировала осужденного преступника в эту страну в декабре прошлого года.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
ЕС хочет впервые предотвратить якобы обход санкций Россией, пишут СМИ
30 января, 19:55
 
