Ермак занимается черной магией, заявила экс-пресс секретарь Зеленского
22:33 31.01.2026
Ермак занимается черной магией, заявила экс-пресс секретарь Зеленского
Ермак занимается черной магией, заявила экс-пресс секретарь Зеленского - РИА Новости, 31.01.2026
Ермак занимается черной магией, заявила экс-пресс секретарь Зеленского
Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак регулярно проводит магические ритуалы, заявила экс-пресс секретарь Юлия Мендель.
Ермак занимается черной магией, заявила экс-пресс секретарь Зеленского

Мендель: Ермак занимается черной магией и регулярно проводит магические ритуалы

Андрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Андрей Ермак . Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак регулярно проводит магические ритуалы, заявила экс-пресс секретарь Юлия Мендель.
Юлия Мендель занимала пост пресс-секретаря Зеленского с 2019 по 2021 год.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Ермак начал пользоваться услугами тарологов для пиара, заявили в Раде
28 января, 15:02
"В 2020 году один министр пришел ко мне с информацией, что Ермак, тогда уже глава офиса (Зеленского -ред.), занимается магией. Министр не вдавался в подробности, но был очень напуган. В 2023 человек из важной службы рассказал мне, как Ермак привозил магов из Израиля, Грузии и какой-то страны Латинской Америки для магических ритуалов. В 2024 человек из эзотерической сферы рассказал мне, что маги Ермака жгут какие-то травы, собирают воду с трупов и делают какие-то куклы, которые он складывает в определенный сундук. Мол, в том особом сундуке - уже сами мертвецы", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Мендель в социальной сети Facebook*.
Кроме того, Мендель заявила, что такие увлечения Ермака не являются секретом. Впервые о них она услышала еще в 2019 году, когда в ходе брифинга офиса Зеленского один из журналистов задавал Ермаку вопросы о ритуалах, который тот, вероятно, проводил на кладбище. По ее словам, Ермак далеко не единственный украинский политик, занимающийся черной магией.
В своей публикации Мендель обратилась к самому Ермаку, заявив, что ему стоило с самого начала выбрать светлую сторону.
Ранее депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак стал привлекать тарологов для улучшения своего имиджа.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Ермаку совсем скоро предъявят обвинения, считает депутат Рады
27 января, 19:54
 
