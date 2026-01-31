Ермак занимается черной магией, заявила экс-пресс секретарь Зеленского

Кроме того, Мендель заявила, что такие увлечения Ермака не являются секретом. Впервые о них она услышала еще в 2019 году, когда в ходе брифинга офиса Зеленского один из журналистов задавал Ермаку вопросы о ритуалах, который тот, вероятно, проводил на кладбище. По ее словам, Ермак далеко не единственный украинский политик, занимающийся черной магией.