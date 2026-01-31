Рейтинг@Mail.ru
"Латают жвачкой и проволокой". В США высказались о блэкауте на Украине
22:16 31.01.2026
"Латают жвачкой и проволокой". В США высказались о блэкауте на Украине
"Латают жвачкой и проволокой". В США высказались о блэкауте на Украине - РИА Новости, 31.01.2026
"Латают жвачкой и проволокой". В США высказались о блэкауте на Украине
Украина переживает серьезные проблемы с отключением электроэнергии, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive. РИА Новости, 31.01.2026
в мире, украина, киев, сша, денис шмыгаль, дэниел дэвис, страна.ua, укрэнерго, виталий кличко
В мире, Украина, Киев, США, Денис Шмыгаль, Дэниел Дэвис, Страна.ua, Укрэнерго, Виталий Кличко
"Латают жвачкой и проволокой". В США высказались о блэкауте на Украине

Дэвис: Украина переживает серьезную проблемы с блэкаутами

© REUTERS / Alina SmutkoБлэкаут в Киеве
Блэкаут в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Блэкаут в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Украина переживает серьезные проблемы с отключением электроэнергии, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Система находится в таком изношенном состоянии, что даже без новых ударов, при попытках латать ее жвачкой и проволокой, порой возникают перегрузки и скачки напряжения, так как она просто не рассчитана на это", — отметил он.
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Кличко обратился к жителям Киева с тревожным заявлением
Вчера, 18:00
Эксперт также добавил, что сильный сбой, с которым столкнулся Киев, выпал на самую холодную зиму за последние десятилетия.
"Для Украины не могло быть более неудачного момента", — заключил он.
Ранее издание "Страна.ua" сообщала о том, что в большинстве регионов Украины произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул в том числе Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Во всех районах украинской столицы пропала вода, также там и в Харькове встало метро.
Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил ситуацию технологическим нарушением и отключением линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также западной и центральной частями Украины. Из эксплуатации вывели блоки атомных электростанций.

Энергетический кризис на Украине

Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.
Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Мэр Киева Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал по возможности выезжать из города.
Продавец включает фонарики смартфонов в магазине мобильных телефонов во время отключения электроэнергии в Харькове. 31 января 2026 - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
По всей Украине произошел блэкаут
Вчера, 13:02
 
В миреУкраинаКиевСШАДенис ШмыгальДэниел ДэвисСтрана.uaУкрэнергоВиталий Кличко
 
 
