Кличко обратился к жителям Киева с тревожным заявлением

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей готовиться к новому блэкауту.
«
"Ситуация, которая произошла, очень сложная и тревожная. Мы не исключаем, что она может повториться. <...> Мы пытается сделать все, что в наших силах, но нам нужна помощь с вашей стороны. Пожалуйста, у вас должна быть теплая одежда. Пожалуйста, сделайте запас питьевой воды, технической воды, запас еды, медикаментов", — сказал он в эфире телеканала "Киев 24".
© REUTERS / Anatolii Stepanov
Пустая станция метро в Киеве
© Кадр видео из соцсетейОбстановка в метро Киева на фоне отключения электричества
© Кадр видео из соцсетейОбстановка в метро Киева на фоне отключения электричества
© Фото : соцсетиОбстановка в Киеве на фоне отключения электричества
Мэр добавил, что идет восстановление работы метро и объектов критической инфраструктуры.
Сегодня в большинстве регионов Украины произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул в том числе Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Во всех районах столицы Украины пропала вода, также там и в Харькове встало метро.
Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил ситуацию технологическим нарушением и отключением линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также западной и центральной частями Украины. Из эксплуатации вывели блоки атомных электростанций.
Энергетический кризис на Украине
Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.