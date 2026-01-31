Рейтинг@Mail.ru
Кличко обратился к жителям Киева с тревожным заявлением
18:00 31.01.2026 (обновлено: 20:33 31.01.2026)
Кличко обратился к жителям Киева с тревожным заявлением
Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей готовиться к новому блэкауту. РИА Новости, 31.01.2026
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей готовиться к новому блэкауту.
"Ситуация, которая произошла, очень сложная и тревожная. Мы не исключаем, что она может повториться. <...> Мы пытается сделать все, что в наших силах, но нам нужна помощь с вашей стороны. Пожалуйста, у вас должна быть теплая одежда. Пожалуйста, сделайте запас питьевой воды, технической воды, запас еды, медикаментов", — сказал он в эфире телеканала "Киев 24".
Мэр добавил, что идет восстановление работы метро и объектов критической инфраструктуры.
Сегодня в большинстве регионов Украины произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул в том числе Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Во всех районах столицы Украины пропала вода, также там и в Харькове встало метро.
Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил ситуацию технологическим нарушением и отключением линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также западной и центральной частями Украины. Из эксплуатации вывели блоки атомных электростанций.

Энергетический кризис на Украине

Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.
Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал по возможности выезжать из Киева.
