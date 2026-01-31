Рейтинг@Mail.ru
В Мурманском порту и балкерном терминале восстановили электроснабжение - РИА Новости, 31.01.2026
16:49 31.01.2026
В Мурманском порту и балкерном терминале восстановили электроснабжение
происшествия, мурманская область, мурманский морской торговый порт
Происшествия, Мурманская область, Мурманский морской торговый порт
Мурманский морской торговый порт на восточном берегу Кольского залива Баренцева моря. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Работы по ремонту линии электроснабжения в Мурманской области завершены, электроснабжение в Мурманском морском торговом порту и балкерном терминале полностью восстановлено, говорится в сообщении компании "Портовый Альянс".
"Электроснабжение в Мурманском морском торговом порту и Мурманском балкерном терминале полностью восстановлено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оба предприятия приступают к погрузочно-разгрузочным работам: в данный момент под погрузкой находятся пять судов.
Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В Мурманской области опровергли сообщения об отставке губернатора
26 января, 21:20
 
