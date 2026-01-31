Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал три главные модели семейного бюджета
09:29 31.01.2026
Эксперт назвал три главные модели семейного бюджета
мария иваткина
Эксперт назвал три главные модели семейного бюджета

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Разногласия при планировании семейного бюджета могут стать причиной разлада в семье, минимизировать конфликты помогут три модели семейного бюджета: "одна касса", "три конверта" и "раздельные счета", рассказала РИА Новости эксперт проекта НИФИ Минфина России Мария Иваткина.
"Можно выделить три главные модели семейного бюджета: "одна касса", "три конверта" и "раздельные счета". При этом идеальной модели, которая подходит всем, не существует. Выбор зависит от финансовых привычек, разницы в доходах и целей пары", – заявила Иваткина.
Модель "одна касса" предполагает, что все доходы партнеры отправляют в общий "котел", а уже из него оплачиваются расходы. "Это наиболее удобный подход к формированию семейного бюджета - не нужно ничего высчитывать. Просто семья решает, что все деньги общие. В этом случае легко строить быт, а также планировать крупные покупки", - сказала эксперт.
Но эта модель подходит не всем. "Можно представить ситуацию, когда один из членов семьи зарабатывает ощутимо больше и хочет потратить на личные нужды большую часть бюджета. При этом второй супруг может не согласиться с таким распределением финансовых ресурсов и указать партнёру на то, что его желания расходятся с "интересами семьи", - пояснила она.
Семьи, стремящиеся к большей финансовой независимости, могут выбрать модель "три конверта". В этом случае пара создает общий счет - виртуальный "конверт" для совместных обязательных расходов: оплаты ЖКУ, ипотеки, совместных детей. При этом у каждого остаются личные средства – один "конверт" у мужа, один – у жены.
"Если в первом случае пара согласовывает траты из общего "банка", что иногда может стать причиной конфликта, то здесь можно тратить личные средства по своему усмотрению. Этот способ удобен в том числе и тем, что можно купить своему партнеру подарок, и он не заметит, что в общем бюджете семьи вдруг "пропала" крупная сумма. Есть и "подводные камни" – например, в общем "конверте" могут закончится деньги. Паре лучше заранее обсудить, что делать в таком случае", - сказала эксперт.
В модели "раздельные счета" каждый партнер распоряжается своими доходами самостоятельно, но пара договаривается, кто и за какие общие расходы платит – например, жена платит за секции ребенка, а муж обеспечивает семью продуктами. "Те пары, которые выбирают эту модель, ценят финансовую независимость в отношениях: не нужно согласовывать траты или объяснять, на что ушли деньги. Однако в этом случае сложнее копить на общие крупные цели – например, загородный дом или образование ребёнка", - отметила Иваткина.
"Этот метод может работать, но при условии, что оба партнёра согласны. Если же один просто боится говорить о деньгах и при этом ему приходится жить в условиях постоянной экономии при расточительстве другого, рано или поздно это приведёт к росту напряжения, а затем и конфликту в семье", - предупредила она.
В любом случае разговор о финансах в семье не стоит начинать с претензий, советует эксперт. "Распределение денег и планирование бюджета всегда стоит обсуждать "на холодную голову". Важно высказать свои пожелания и опасения и ни в коем случае не замалчивать проблему, смиренно соглашаясь на неподходящий для себя вариант", - подчеркнула она.
"В конечном счете это может привести к конфликту, пошатнуть личные отношения в семье и даже привести к разводу. Важна не столько сама модель, сколько способность слышать друг друга и договариваться", - заключила эксперт.
