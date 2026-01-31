Рейтинг@Mail.ru
09:25 31.01.2026
Эксперт объяснила, почему нельзя грубить мошенникам
© РИА Новости / Владимир Песня
Мобильный телефон
Мобильный телефон
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Грубить телефонным мошенникам нельзя, разозлившись, они могут сделать вашу жизнь невыносимой, на ваш номер обрушатся сотни звонков и смс с кодами подтверждения, регистрации на сайтах и спам, заявила РИА Новости руководитель программ корпоративного благополучия сервиса "ФинЗдоровье" Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина.
На вопрос, можно ли грубить, поняв, что тебе звонит аферист, она ответила: "Нет, этого точно делать не стоит".
"Себе окажется дороже. Разозлившись, мошенники могут сделать вашу жизнь невыносимой. На ваш номер обрушатся сотни звонков и смс с кодами подтверждения, регистрации на сайтах и спам", - подчеркнула собеседница агентства.
"Мошенникам не надо ни грубить, ни пытаться их троллить, провоцировать, ни тем более выводить на чистую воду. Повесьте трубку, и все. Вы их не переиграете", - подчеркнула эксперт.
Полный текст интервью читайте на сайте 1prime.ru в 10.00 мск.
