Состояние учителя из Татарстана, впавшей в кому в Египте, остается тяжелым

КАЗАНЬ, 31 янв – РИА Новости. Состояние учителя из Татарстана Ольги Гардихановой, которая впала в кому в Египте из-за инсульта в начале января, остается тяжелым, она по-прежнему в коме, в Казани врачи проводят дополнительные обследования, сообщил РИА Новости сын женщины Руслан Гардиханов.

В пятницу минздрав Татарстана сообщил, что женщина была доставлена в Республиканскую клиническую больницу (РКБ) в Казани и находится в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии.

"Состояние пока так же тяжелое, она так же в коме, пока прогнозов никто не делает. В РКБ проводят все необходимые обследования - берут анализы, делают томографию", - сказал сын.

Он сообщил, что встретил маму в пятницу утром, когда ее доставили в Казань и перевезли в РКБ. Пока родственников к ней не пускают.

Ранее Руслан Гардиханов рассказывал РИА Новости, что его мать впала в кому из-за инсульта, произошедшего сразу по прилете в Шарм-эш-Шейх 4 января. В аэропорту женщина почувствовала себя плохо, у нее сильно болела голова, была одышка, через какое-то время остановилось сердце. Врачи приехали быстро, начали оказывать помощь, реанимировали. После томографии в больнице врачи сообщили, что произошел инсульт, обширное кровоизлияние.

По его словам, все это время женщина находилась в коме в реанимации международной больницы Шарм-эш-Шейха. 12 января египетские медики провели операцию, которая длилась более девяти часов: удалили часть гематомы, поставили дренаж, чтобы снизить внутричерепное давление.