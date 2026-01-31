Рейтинг@Mail.ru
Состояние учителя из Татарстана, впавшей в кому в Египте, остается тяжелым
10:11 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/egipet-2071394422.html
Состояние учителя из Татарстана, впавшей в кому в Египте, остается тяжелым
Состояние учителя из Татарстана, впавшей в кому в Египте, остается тяжелым
происшествия
казань
шарм-эш-шейх
египет
казань
шарм-эш-шейх
египет
происшествия, казань, шарм-эш-шейх, египет
Происшествия, Казань, Шарм-эш-Шейх, Египет
Состояние учителя из Татарстана, впавшей в кому в Египте, остается тяжелым

Впавшая в кому в Египте россиянка находится в тяжелом состоянии

© Фото : Pixabay License/Sabine_999Египет
© Фото : Pixabay License/Sabine_999
Египет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЗАНЬ, 31 янв – РИА Новости. Состояние учителя из Татарстана Ольги Гардихановой, которая впала в кому в Египте из-за инсульта в начале января, остается тяжелым, она по-прежнему в коме, в Казани врачи проводят дополнительные обследования, сообщил РИА Новости сын женщины Руслан Гардиханов.
В пятницу минздрав Татарстана сообщил, что женщина была доставлена в Республиканскую клиническую больницу (РКБ) в Казани и находится в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии.
Пляж в Шарм-эш-Шейхе - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Пропавшие в Египте россияне возвращаются домой, сообщил отец туриста
Вчера, 11:10
"Состояние пока так же тяжелое, она так же в коме, пока прогнозов никто не делает. В РКБ проводят все необходимые обследования - берут анализы, делают томографию", - сказал сын.
Он сообщил, что встретил маму в пятницу утром, когда ее доставили в Казань и перевезли в РКБ. Пока родственников к ней не пускают.
Ранее Руслан Гардиханов рассказывал РИА Новости, что его мать впала в кому из-за инсульта, произошедшего сразу по прилете в Шарм-эш-Шейх 4 января. В аэропорту женщина почувствовала себя плохо, у нее сильно болела голова, была одышка, через какое-то время остановилось сердце. Врачи приехали быстро, начали оказывать помощь, реанимировали. После томографии в больнице врачи сообщили, что произошел инсульт, обширное кровоизлияние.
По его словам, все это время женщина находилась в коме в реанимации международной больницы Шарм-эш-Шейха. 12 января египетские медики провели операцию, которая длилась более девяти часов: удалили часть гематомы, поставили дренаж, чтобы снизить внутричерепное давление.
Гардиханов отмечал, что семья ведет сбор средств на лечение женщины и ее транспортировку домой. Одна из частных компаний запросила за транспортировку 13,5 миллиона рублей.
Последствия схода лавины - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Российские туристы попали под лавину в Грузии, пишут СМИ
10 января, 18:14
 
ПроисшествияКазаньШарм-эш-ШейхЕгипет
 
 
