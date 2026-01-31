https://ria.ru/20260131/efimov-2071355217.html
Ефимов: квартал со сбалансированной застройкой построят по КРТ

31.01.2026
Ефимов: квартал со сбалансированной застройкой построят по КРТ
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Квартал со сбалансированной застройкой возведут на северо-востоке Москвы по программе КРТ, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Город продолжает вовлекать в программу комплексного развития территорий новые участки бывших столичных промзон, создавая на их месте современные городские кварталы. Один из них расположен в бывшей промзоне "Огородный проезд", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что на площади 6,77 гектара планируют возвести свыше 121 тысячи квадратных метров недвижимости, в том числе 44 тысячи "квадратов" объектов социальной и сопутствующей инфраструктуры. Реализация проекта позволит создать в Бутырском районе 1,5 тысячи рабочих мест для жителей.
Сам участок находится между улицами Джазовой, Складочной и Новодмитровской, это четвертый проект КРТ на территории промзоны, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин одобрил еще два проекта КРТ. Они расположены в Басманном и Савеловском районах города.