© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: квартал со сбалансированной застройкой построят по КРТ

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Квартал со сбалансированной застройкой возведут на северо-востоке Москвы по программе КРТ, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Город продолжает вовлекать в программу комплексного развития территорий новые участки бывших столичных промзон, создавая на их месте современные городские кварталы. Один из них расположен в бывшей промзоне "Огородный проезд", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении уточняется, что на площади 6,77 гектара планируют возвести свыше 121 тысячи квадратных метров недвижимости, в том числе 44 тысячи "квадратов" объектов социальной и сопутствующей инфраструктуры. Реализация проекта позволит создать в Бутырском районе 1,5 тысячи рабочих мест для жителей.

Сам участок находится между улицами Джазовой, Складочной и Новодмитровской, это четвертый проект КРТ на территории промзоны, добавляется в пресс-релизе.