https://ria.ru/20260131/dtp-2071417033.html
В Иркутской области столкнулись две маршрутки, есть пострадавшие
В Иркутской области столкнулись две маршрутки, есть пострадавшие - РИА Новости, 31.01.2026
В Иркутской области столкнулись две маршрутки, есть пострадавшие
Два маршрутных такси столкнулись в Шелехове, за медпомощью обратились шесть человек, среди них два подростка, сообщает Госавтоинспекция Иркутской области. РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T13:39:00+03:00
2026-01-31T13:39:00+03:00
2026-01-31T13:43:00+03:00
происшествия
шелехов
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071417377_0:0:1249:702_1920x0_80_0_0_4c4a0ef1cf56eedcf4941c3d87de8ed9.jpg
https://ria.ru/20251106/moskva-2053132574.html
шелехов
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071417377_79:0:1015:702_1920x0_80_0_0_3fd2e7585a563ca4e309f0c8c4e1b083.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шелехов, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Шелехов, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Иркутской области столкнулись две маршрутки, есть пострадавшие
В Шелехове шесть человек пострадали при столкновении двух маршруток