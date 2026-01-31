Рейтинг@Mail.ru
В Иркутской области столкнулись две маршрутки, есть пострадавшие
13:39 31.01.2026 (обновлено: 13:43 31.01.2026)
В Иркутской области столкнулись две маршрутки, есть пострадавшие
Два маршрутных такси столкнулись в Шелехове, за медпомощью обратились шесть человек, среди них два подростка, сообщает Госавтоинспекция Иркутской области. РИА Новости, 31.01.2026
происшествия, шелехов, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Шелехов, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Иркутской области столкнулись две маршрутки, есть пострадавшие

В Шелехове шесть человек пострадали при столкновении двух маршруток

© Фото : ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ38/TelegramДТП с участием двух маршрутных транспортных средств в Шелехове
ДТП с участием двух маршрутных транспортных средств в Шелехове - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Фото : ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ38/Telegram
ДТП с участием двух маршрутных транспортных средств в Шелехове
ИРКУТСК, 31 янв - РИА Новости. Два маршрутных такси столкнулись в Шелехове, за медпомощью обратились шесть человек, среди них два подростка, сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП с участием двух маршрутных такси в Шелехове на проспекте Центральный.
"Столкнулись две маршрутки "Газель NEXT", которые двигались друг за другом. В результате ДТП за медицинской помощью с травмами, не опасными для жизни, обратились как минимум шесть человек, из которых не менее двух подростков", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, несовершеннолетним пострадавшим 8 и 13 лет. СК организовал проверку по статье об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
На севере Москвы столкнулись автобус и маршрутка
6 ноября 2025, 10:00
 
