В Архангельской области машина врезалась в дом, несколько человек погибли

31.01.2026
МУРМАНСК, 31 янв – РИА Новости. Три человека, в том числе подросток, погибли в результате аварии с автомобилем, который врезался в забор и частный дом в Архангельской области, еще двое госпитализированы, сообщили в субботу в региональной Госавтоинспекции.
. В результате ДТП три человека погибли на месте и двое с тяжелыми травмами госпитализированы", - говорится в сообщении
Авария произошла в Черевково на прямом участке дороги. Мужчина 1988 года рождения, управляя автомобилем Great Wall, не справился с управлением, съехал с дороги на обочину и врезался в деревянный забор и деревянный частный дом.
"В результате ДТП три человека скончались на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи: сам водитель, несовершеннолетний юноша 2009 года рождения, который находился на заднем сидении в центре, и женщина 1976 года рождения (находилась на заднем сидении слева)", - сообщили в ГАИ.
Еще два пассажира, мужчины 1987 и 1979 годов рождения, с тяжелыми травмами доставлены в больницу.
По данным региональной прокуратуры, по факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ
"Прокуратура Архангельской области и автономного округа взяла на контроль расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП, произошедшего в селе Черевково", - говорится в сообщении.