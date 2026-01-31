В Архангельской области машина врезалась в дом, несколько человек погибли

МУРМАНСК, 31 янв – РИА Новости. Три человека, в том числе подросток, погибли в результате аварии с автомобилем, который врезался в забор и частный дом в Архангельской области, еще двое госпитализированы, сообщили в субботу в региональной Госавтоинспекции.

"Трагедия произошла в Красноборском муниципальном округе Архангельской области . В результате ДТП три человека погибли на месте и двое с тяжелыми травмами госпитализированы", - говорится в сообщении

Авария произошла в Черевково на прямом участке дороги. Мужчина 1988 года рождения, управляя автомобилем Great Wall, не справился с управлением, съехал с дороги на обочину и врезался в деревянный забор и деревянный частный дом.

« "В результате ДТП три человека скончались на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи: сам водитель, несовершеннолетний юноша 2009 года рождения, который находился на заднем сидении в центре, и женщина 1976 года рождения (находилась на заднем сидении слева)", - сообщили в ГАИ.

Еще два пассажира, мужчины 1987 и 1979 годов рождения, с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

По данным региональной прокуратуры, по факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ по факту смертельного ДТП.