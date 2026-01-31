Рейтинг@Mail.ru
В Архангельской области машина врезалась в дом, несколько человек погибли - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 31.01.2026 (обновлено: 15:09 31.01.2026)
https://ria.ru/20260131/dtp-2071403638.html
В Архангельской области машина врезалась в дом, несколько человек погибли
В Архангельской области машина врезалась в дом, несколько человек погибли - РИА Новости, 31.01.2026
В Архангельской области машина врезалась в дом, несколько человек погибли
Три человека, в том числе подросток, погибли в результате аварии с автомобилем, который врезался в забор и частный дом в Архангельской области, еще двое... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T11:54:00+03:00
2026-01-31T15:09:00+03:00
происшествия
архангельская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071404072_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_1119bee89599917c19832cb0dbce8db2.jpg
https://ria.ru/20260131/burjatija-2071397701.html
https://ria.ru/20260131/dtp-2071417033.html
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071404072_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_372360f866e27698122f8d958ae05e66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, архангельская область
Происшествия, Архангельская область
В Архангельской области машина врезалась в дом, несколько человек погибли

В Архангельской области машина врезалась в частный дом, три человека погибли

© Фото : Госавтоинспекция Архангельской области/TelegramДТП в Красноборском муниципальном округе Архангельской области
ДТП в Красноборском муниципальном округе Архангельской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Фото : Госавтоинспекция Архангельской области/Telegram
ДТП в Красноборском муниципальном округе Архангельской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МУРМАНСК, 31 янв – РИА Новости. Три человека, в том числе подросток, погибли в результате аварии с автомобилем, который врезался в забор и частный дом в Архангельской области, еще двое госпитализированы, сообщили в субботу в региональной Госавтоинспекции.
"Трагедия произошла в Красноборском муниципальном округе Архангельской области. В результате ДТП три человека погибли на месте и двое с тяжелыми травмами госпитализированы", - говорится в сообщении.
ДТП на федеральной трассе в Мухоршибирском районе Бурятии - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В Бурятии госпитализировали четырех человек после ДТП
Вчера, 10:52
Авария произошла в Черевково на прямом участке дороги. Мужчина 1988 года рождения, управляя автомобилем Great Wall, не справился с управлением, съехал с дороги на обочину и врезался в деревянный забор и деревянный частный дом.
«
"В результате ДТП три человека скончались на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи: сам водитель, несовершеннолетний юноша 2009 года рождения, который находился на заднем сидении в центре, и женщина 1976 года рождения (находилась на заднем сидении слева)", - сообщили в ГАИ.
Еще два пассажира, мужчины 1987 и 1979 годов рождения, с тяжелыми травмами доставлены в больницу.
По данным региональной прокуратуры, по факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ по факту смертельного ДТП.
"Прокуратура Архангельской области и автономного округа взяла на контроль расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП, произошедшего в селе Черевково", - говорится в сообщении.
ДТП с участием двух маршрутных транспортных средств в Шелехове - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В Иркутской области столкнулись две маршрутки, есть пострадавшие
Вчера, 13:39
 
ПроисшествияАрхангельская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала