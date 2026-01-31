https://ria.ru/20260131/dtp-2071394591.html
В Пензенской области столкнулись три автомобиля, есть погибшие
В Пензенской области столкнулись три автомобиля, есть погибшие - РИА Новости, 31.01.2026
В Пензенской области столкнулись три автомобиля, есть погибшие
Два человека погибли и еще шесть пострадали в результате ДТП с участием трех автомобилей на федеральной трассе М-5 "Урал" в Мокшанском районе Пензенской... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T10:12:00+03:00
2026-01-31T10:12:00+03:00
2026-01-31T10:17:00+03:00
происшествия
пензенская область
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071394975_0:41:1280:761_1920x0_80_0_0_0ab14086e2de865e03475eb9a00e6d84.jpg
https://ria.ru/20260130/dtp-2071357292.html
пензенская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071394975_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_35e75ec72572ca976f322a6ee5517a5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пензенская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Пензенская область, ГИБДД МВД РФ
В Пензенской области столкнулись три автомобиля, есть погибшие
В Пензенской области в ДТП с 3 машинами 2 человека погибли и 6 пострадали
САРАТОВ, 31 янв - РИА Новости. Два человека погибли и еще шесть пострадали в результате ДТП с участием трех автомобилей на федеральной трассе М-5 "Урал" в Мокшанском районе Пензенской области, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла в субботу в 05.20 на 565-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал". По данным пресс-службы областной ГАИ, в ДТП попали минивэн Toyota Estima под управлением мужчины 1984 года рождения, автомобиль ГАЗ под управлением водителя 1994 года рождения и автомобиль "КамАЗ" с полуприцепом, за рулем которого находился 28-летний водитель.
"В результате происшествия два пассажира автомобиля Toyota Estima, мужчина 1992 года рождения и девушка 2002 года рождения, от полученных телесных повреждений скончались на месте. Еще шесть человек получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Личность пострадавших устанавливаются", - говорится в сообщении областного ГАИ в Telegram-канале
.
Как уточнили в ведомстве, полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.