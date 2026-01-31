Рейтинг@Mail.ru
В Пензенской области столкнулись три автомобиля, есть погибшие - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 31.01.2026 (обновлено: 10:17 31.01.2026)
https://ria.ru/20260131/dtp-2071394591.html
В Пензенской области столкнулись три автомобиля, есть погибшие
В Пензенской области столкнулись три автомобиля, есть погибшие - РИА Новости, 31.01.2026
В Пензенской области столкнулись три автомобиля, есть погибшие
Два человека погибли и еще шесть пострадали в результате ДТП с участием трех автомобилей на федеральной трассе М-5 "Урал" в Мокшанском районе Пензенской... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T10:12:00+03:00
2026-01-31T10:17:00+03:00
происшествия
пензенская область
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071394975_0:41:1280:761_1920x0_80_0_0_0ab14086e2de865e03475eb9a00e6d84.jpg
https://ria.ru/20260130/dtp-2071357292.html
пензенская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071394975_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_35e75ec72572ca976f322a6ee5517a5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пензенская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Пензенская область, ГИБДД МВД РФ
В Пензенской области столкнулись три автомобиля, есть погибшие

В Пензенской области в ДТП с 3 машинами 2 человека погибли и 6 пострадали

© Фото : Госавтоинспекция Пензенской области/TelegramДТП в Мокшанском районе Пензенской области
ДТП в Мокшанском районе Пензенской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Фото : Госавтоинспекция Пензенской области/Telegram
ДТП в Мокшанском районе Пензенской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 31 янв - РИА Новости. Два человека погибли и еще шесть пострадали в результате ДТП с участием трех автомобилей на федеральной трассе М-5 "Урал" в Мокшанском районе Пензенской области, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла в субботу в 05.20 на 565-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал". По данным пресс-службы областной ГАИ, в ДТП попали минивэн Toyota Estima под управлением мужчины 1984 года рождения, автомобиль ГАЗ под управлением водителя 1994 года рождения и автомобиль "КамАЗ" с полуприцепом, за рулем которого находился 28-летний водитель.
"В результате происшествия два пассажира автомобиля Toyota Estima, мужчина 1992 года рождения и девушка 2002 года рождения, от полученных телесных повреждений скончались на месте. Еще шесть человек получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Личность пострадавших устанавливаются", - говорится в сообщении областного ГАИ в Telegram-канале.
Как уточнили в ведомстве, полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.
Автомобиль скорой помощи в Москве. - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В Ленинградской области в ДТП погибла семейная пара
Вчера, 23:18
 
ПроисшествияПензенская областьГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала