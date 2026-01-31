В Пензенской области столкнулись три автомобиля, есть погибшие

САРАТОВ, 31 янв - РИА Новости. Два человека погибли и еще шесть пострадали в результате ДТП с участием трех автомобилей на федеральной трассе М-5 "Урал" в Мокшанском районе Пензенской области, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в субботу в 05.20 на 565-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал". По данным пресс-службы областной ГАИ, в ДТП попали минивэн Toyota Estima под управлением мужчины 1984 года рождения, автомобиль ГАЗ под управлением водителя 1994 года рождения и автомобиль "КамАЗ" с полуприцепом, за рулем которого находился 28-летний водитель.