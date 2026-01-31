Рейтинг@Mail.ru
01:50 31.01.2026 (обновлено: 10:19 31.01.2026)
Конгрессмены предупредили Трампа об опасности истечения ДСНВ
владимир путин, джин шахин, дональд трамп, москва, сша, в мире
Владимир Путин, Джин Шахин, Дональд Трамп, Москва, США, В мире

ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Члены конгресса предупредили президента США Дональда Трампа об угрозах истечения ДСНВ.
"Я призываю президента Трампа работать с Россией над заменой Договора о стратегических наступательных вооружениях и вести переговоры с Китаем по контролю над вооружениями", — говорится в заявлении сенатора Эдварда Марки, который представил резолюцию о возвращении Вашингтона к контролю над оружием.

Дмитрий Медведев на форуме муниципальных депутатов партии Единая Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В США отреагировали на заявление Медведева о ДСНВ
27 января, 13:20

Срок соглашения истекает 5 февраля.

Марки добавил, что у Белого дома есть историческая возможность начать переговоры по новому соглашению и предотвратить гонку ядерных вооружений. Ведущий демократ в комитете сената по международным отношениям Джин Шахин считает, что отсутствие договора даст Москве и Пекину стратегическое преимущество.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Трамп назвал предложение продлить ДСНВ хорошей идеей
5 октября 2025, 18:25
К позиции сенаторов присоединились и в нижней палате конгресса. Так, конгрессмен-демократ от штата Массачусетс Джим Макговерн призвал к срочным действиям.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Документ предусматривал, что к февралю 2018-го арсеналы каждой страны не должны превышать 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов. К контрольной дате Россия свои обязательства по сокращению вооружений выполнила полностью. Штаты также заявили о достижении согласованных уровней, но выхода на установленные показатели Вашингтон достиг в том числе из-за нелегитимного одностороннего исключения части из засчитываемого оружия.

Президент Владимир Путин 22 сентября объявил о готовности продолжить в течение года после 5 февраля придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он уточнил, что эти шаги принесут результат при взаимности со стороны США.
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала, что Москва еще не получала официального ответа от Вашингтона на инициативу.
Кадр с учений по применению нестратегического ядерного оружия в России - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
"Нацелиться внутрь России": в США заговорили о применении ядерного оружия
14 января, 03:18
 
