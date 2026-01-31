Конгрессмены предупредили Трампа об опасности истечения ДСНВ с Россией

ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Члены конгресса США обратились с открытыми предупреждениями к президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу об угрозах истечения российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях.
Срок соглашения истекает 5 февраля.
"Я призываю президента Трампа работать с Россией над заменой Договора о стратегических наступательных вооружениях и вести переговоры с Китаем по контролю над вооружениями", — говорится в заявлении сенатора Эдварда Марки, который также представил свою резолюцию о возвращении США к контролю над вооружениями.
Законодатель добавил, что у нынешней администрации в Белом доме есть историческая возможность начать переговоры на высоком уровне по новому соглашению и предотвратить опасную и затратную ядерную гонку.
Ведущий демократ в комитете сената по международным отношениям Джин Шахин, в свою очередь, указала на приближающиеся вызовы в глобальной атомной безопасности.
"Эти вызовы приближаются, поскольку Договор о стратегических наступательных вооружениях — последнее юридическое ограничение на российское ядерное оружие — скоро истечет. В обеих партиях есть лидеры, которые осознают серьезность этого момента. В их числе — президент Трамп, у которого долгая история обеспокоенности ядерной войной", — обратила внимание Шахин.
К позиции сенаторов присоединились и в нижней палате конгресса. Так, конгрессмен-демократ от штата Массачусетс Джим Макговерн призвал к срочным действиям, подчеркнув необходимость лидерства США в атомном разоружении.
"Мир все еще движется в неправильном направлении в вопросах ядерного разоружения и контроля над вооружениями. Если мы хотим избежать катастрофы, Соединенные Штаты должны взять на себя лидерство в продвижении глобального замораживания ядерных испытаний, производства и развертывания", — сказал он.
Конгрессмен также заявил, что каждый доллар, вложенный в атомное оружие, приближает человечество к краю пропасти и "усиливает силы зла в мире".
Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Документ предусматривал, что к февралю 2018-го арсеналы каждой страны не должны превышать 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов. К контрольной дате Россия свои обязательства по сокращению вооружений выполнила полностью. Штаты также заявили о достижении согласованных уровней, но выхода на установленные показатели Вашингтон достиг в том числе из-за нелегитимного одностороннего исключения части из засчитываемого оружия.
Президент России Владимир Путин 22 сентября 2025 года объявил о готовности страны продолжить в течение года после 5 февраля придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он уточнил, что эти шаги принесут результат при взаимности со стороны США.
Официальный представитель МИД Мария Захарова 22 января сообщила, что Москва еще не получала официального ответа от Вашингтона по двусторонним каналам на инициативу российского лидера.
