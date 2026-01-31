https://ria.ru/20260131/dron-2071412824.html
В Белгородской области два бойца "Орлана" пострадали при детонации дрона
В Белгородской области два бойца "Орлана" пострадали при детонации дрона
Два бойца подразделения "Орлан" получили ранения при детонации украинского FPV-дрона в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 31.01.2026
В Белгородской области два бойца "Орлана" пострадали при детонации дрона
