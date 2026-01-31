https://ria.ru/20260131/drk-2071363645.html
В ДРК при обрушении карьера погибли не менее 227 человек
В ДРК при обрушении карьера погибли не менее 227 человек - РИА Новости, 31.01.2026
В ДРК при обрушении карьера погибли не менее 227 человек
Обрушение колтанового карьера в Рубайя на востоке ДРК унесло жизни по меньшей мере 227 человек, передает агентство Рейтер со ссылкой на анонимного советника
В ДРК при обрушении колтанового карьера погибли не менее 227 человек
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости.
Обрушение колтанового карьера в Рубайя на востоке ДРК унесло жизни по меньшей мере 227 человек, передает агентство Рейтер
со ссылкой на анонимного советника, назначенного повстанцами губернатора провинции Северное Киву.
Рудники Рубайя находятся под контролем повстанческого движения M23.
"Советник (назначенного повстанцами - ред.) губернатора заявил, что число подтвержденных погибших составляет не менее 227 человек", - говорится в публикации.
По данным агентства, обрушение карьера произошло в среду, однако информация о числе жертв была получена лишь сейчас.
По словам пресс-секретаря назначенного повстанцами губернатора Лубумбы Камбере Муисы, вызванные разрушения привели к гибели не только горняков, но и женщин и детей в окрестностях карьера.