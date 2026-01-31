Рейтинг@Mail.ru
В ДРК при обрушении карьера погибли не менее 227 человек
01:09 31.01.2026 (обновлено: 09:40 31.01.2026)
В ДРК при обрушении карьера погибли не менее 227 человек
в мире
демократическая республика конго
демократическая республика конго
в мире, демократическая республика конго
В мире, Демократическая Республика Конго
Карьер в Рубайя на востоке ДРК
© REUTERS / Zohra Bensemra/File Photo
Карьер в Рубайя на востоке ДРК . Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Обрушение колтанового карьера в Рубайя на востоке ДРК унесло жизни по меньшей мере 227 человек, передает агентство Рейтер со ссылкой на анонимного советника, назначенного повстанцами губернатора провинции Северное Киву.
Рудники Рубайя находятся под контролем повстанческого движения M23.
"Советник (назначенного повстанцами - ред.) губернатора заявил, что число подтвержденных погибших составляет не менее 227 человек", - говорится в публикации.
По данным агентства, обрушение карьера произошло в среду, однако информация о числе жертв была получена лишь сейчас.
По словам пресс-секретаря назначенного повстанцами губернатора Лубумбы Камбере Муисы, вызванные разрушения привели к гибели не только горняков, но и женщин и детей в окрестностях карьера.
В ДРК 42 человека скончались от лихорадки Эбола с начала сентября
В ДРК 42 человека скончались от лихорадки Эбола с начала сентября
1 октября 2025, 12:50
 
В мире, Демократическая Республика Конго
 
 
