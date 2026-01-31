Вопрос с квартирой Долиной закрыт, сообщил ее представитель

"Наверное, каждый житель нашей страны уже достаточно в эту тему погрузился. Хайп в интернете, издевательства, разборки, переезды, ключи, канализация, холодная и горячая вода - да, это очень важные элементы, многие люди чрезвычайно заинтересованы туда погрузиться. Эта ситуация закрыта. Лариса Александровна, выполнив, естественно, решение суда, находится в другом месте. Эта тема закрыта", - сказал он.

"Лариса Долина очень многое сделала в своей жизни и в нашей стране, и в горячих точках. Она всю свою жизнь честно, искренне и с полной отдачей выполняет свою работу, свой творческий долг. Может быть, не всегда форма, с которой она общалась или что-то комментировала, или как-то реагировала, нравится людям - не солнечный зайчик. Но это не мешает и не может помешать зрителям приходить на ее концерты", - подчеркнул он.