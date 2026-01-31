В ГД назвали требование выплатить царские долги историческими спекуляциями

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Требование американского фонда Noble Capital к России выплатить 225,8 миллиарда долларов по имперским долгам 1916 года выглядит как попытка заработать на "исторических спекуляциях", РФ не несет никаких финансовых обязательств по долгам дореволюционного периода, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский.

По мнению парламентария, государство не может отвечать по обязательствам, которые прекратили свое существование задолго до формирования современной правовой и финансовой систем.

"Важно также понимать, что подобные иски не связаны с защитой прав граждан или инвесторов в привычном смысле. Речь идет о частных претензиях, не имеющих отношения ни к текущей экономике, ни к международной практике урегулирования долговых вопросов. Российская позиция здесь последовательна: возвращаться к давно закрытым темам и тем более платить по ним оснований нет", - заключил он.