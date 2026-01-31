Рейтинг@Mail.ru
В ГД назвали требование выплатить царские долги историческими спекуляциями - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/dolgi-2071454839.html
В ГД назвали требование выплатить царские долги историческими спекуляциями
В ГД назвали требование выплатить царские долги историческими спекуляциями - РИА Новости, 31.01.2026
В ГД назвали требование выплатить царские долги историческими спекуляциями
Требование американского фонда Noble Capital к России выплатить 225,8 миллиарда долларов по имперским долгам 1916 года выглядит как попытка заработать на... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T17:41:00+03:00
2026-01-31T17:41:00+03:00
россия
колумбия
сша
александр якубовский
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001663165_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3f3f689f5ea1311aa2dce5b9b93670f0.jpg
https://ria.ru/20260130/bondy-2071294247.html
https://ria.ru/20260116/dolg-2068337645.html
россия
колумбия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001663165_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dd6b3717c099533b16a316a54161d746.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, колумбия, сша, александр якубовский, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)
Россия, Колумбия, США, Александр Якубовский, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ГД назвали требование выплатить царские долги историческими спекуляциями

Якубовский назвал требование о выплате царских долгов историческими спекуляциями

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюры долларов США
Купюры долларов США - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Купюры долларов США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Требование американского фонда Noble Capital к России выплатить 225,8 миллиарда долларов по имперским долгам 1916 года выглядит как попытка заработать на "исторических спекуляциях", РФ не несет никаких финансовых обязательств по долгам дореволюционного периода, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский.
Американский фонд Noble Capital в 2025 году подал иск к России с требованием выплатить 225,8 миллиарда долларов по имперским долгам 1916 года.
Купюра доллара - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Россия призвала суд оставить иск по царским долгам без рассмотрения
30 января, 16:51
"Попытки предъявлять России требования, основанные на старых облигациях, не имеют под собой реального содержания и выглядят как попытка заработать на исторических спекуляциях. Российская Федерация не несет никаких финансовых обязательств по долгам дореволюционного периода. Эти вопросы были окончательно закрыты еще в начале XX века и не могут пересматриваться спустя десятилетия по инициативе отдельных инвестиционных структур", - сказал Якубовский.
По мнению парламентария, государство не может отвечать по обязательствам, которые прекратили свое существование задолго до формирования современной правовой и финансовой систем.
"Важно также понимать, что подобные иски не связаны с защитой прав граждан или инвесторов в привычном смысле. Речь идет о частных претензиях, не имеющих отношения ни к текущей экономике, ни к международной практике урегулирования долговых вопросов. Российская позиция здесь последовательна: возвращаться к давно закрытым темам и тем более платить по ним оснований нет", - заключил он.
Иск Noble Capital был подан в Федеральный окружной суд США по округу Колумбия в июне 2025 года. Ответчиками значатся Российская Федерация, Минфин РФ, ЦБ и Фонд национального благосостояния. Последнее движение по нему было в ноябре – тогда суд постановил, что ответ на исковое заявление должен был быть представлен не позднее 29 января. Россия в свою очередь потребовала от истца отозвать свой иск до 30 января.
Тридцатого января в международной юридической фирме Marks & Sokolov, представляющей в этом деле интересы РФ, Минфина, ЦБ и Фонда национального благосостояния, заявили РИА Новости, что РФ подала ходатайство об оставлении иска Noble Capital по царским бондам без рассмотрения.
Золотые монеты царской чеканки - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Юристы прокомментировали иск американского фонда по царским долгам
16 января, 15:54
 
РоссияКолумбияСШААлександр ЯкубовскийГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала