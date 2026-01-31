https://ria.ru/20260131/dolg-2071367804.html
В Госдуме рассказали, с кого могут взыскать долги за ЖКУ

31.01.2026
В Госдуме рассказали, с кого могут взыскать долги за ЖКУ - РИА Новости, 31.01.2026
В Госдуме рассказали, с кого могут взыскать долги за ЖКУ
Обязанность по оплате коммунальных услуг лежит на всех зарегистрированных в квартире гражданах, независимо от их фактического проживания, управляющая компания... РИА Новости, 31.01.2026
россия
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Обязанность по оплате коммунальных услуг лежит на всех зарегистрированных в квартире гражданах, независимо от их фактического проживания, управляющая компания может взыскать задолженность за ЖКУ с любого из них, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Все прописанные в квартире обязаны участвовать в оплате коммунальных услуг, даже если там не живут. Такое правило прописано в статье 31 Жилищного кодекса РФ
, устанавливающей солидарную ответственность", - сказал Колунов
.
Парламентарий уточнил, что управляющая компания или ресурсоснабжающая организация могут взыскать всю задолженность по ЖКУ не только с собственника, а с любого зарегистрированного лица, даже если это лицо не знало о долге.
"Отмечу, что зарегистрированные лица обязаны платить только за коммунальные ресурсы – воду, электричество, тепло. Расходы же на содержание жилого помещения и взносы за капремонт лежат исключительно на собственнике квартиры", - заключил он.