В Госдуме рассказали, с кого могут взыскать долги за ЖКУ - РИА Новости, 31.01.2026
02:21 31.01.2026
В Госдуме рассказали, с кого могут взыскать долги за ЖКУ
В Госдуме рассказали, с кого могут взыскать долги за ЖКУ - РИА Новости, 31.01.2026
В Госдуме рассказали, с кого могут взыскать долги за ЖКУ
Обязанность по оплате коммунальных услуг лежит на всех зарегистрированных в квартире гражданах, независимо от их фактического проживания, управляющая компания... РИА Новости, 31.01.2026
жилье
россия
сергей колунов
госдума рф
общество
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
жилье, россия, сергей колунов, госдума рф, общество
Жилье, Россия, Сергей Колунов, Госдума РФ, Общество
В Госдуме рассказали, с кого могут взыскать долги за ЖКУ

РИА Новости: долг по ЖКУ лежит на всех зарегистрированных в квартире граждан

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Обязанность по оплате коммунальных услуг лежит на всех зарегистрированных в квартире гражданах, независимо от их фактического проживания, управляющая компания может взыскать задолженность за ЖКУ с любого из них, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Все прописанные в квартире обязаны участвовать в оплате коммунальных услуг, даже если там не живут. Такое правило прописано в статье 31 Жилищного кодекса РФ, устанавливающей солидарную ответственность", - сказал Колунов.
Парламентарий уточнил, что управляющая компания или ресурсоснабжающая организация могут взыскать всю задолженность по ЖКУ не только с собственника, а с любого зарегистрированного лица, даже если это лицо не знало о долге.
"Отмечу, что зарегистрированные лица обязаны платить только за коммунальные ресурсы – воду, электричество, тепло. Расходы же на содержание жилого помещения и взносы за капремонт лежат исключительно на собственнике квартиры", - заключил он.
ЖильеРоссияСергей КолуновГосдума РФОбщество
 
 
