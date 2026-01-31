МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россия не оккупировала Донбасс, это Владимир Зеленский и его "свита" оккупировали территории, где русские хотели жить в братстве, заявил лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговине партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.