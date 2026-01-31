https://ria.ru/20260131/dodik-2071461478.html
Свита Зеленского оккупировала Донбасс, заявил Додик
Свита Зеленского оккупировала Донбасс, заявил Додик - РИА Новости, 31.01.2026
Свита Зеленского оккупировала Донбасс, заявил Додик
Россия не оккупировала Донбасс, это Владимир Зеленский и его "свита" оккупировали территории, где русские хотели жить в братстве, заявил лидер правящей в... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T18:48:00+03:00
2026-01-31T18:48:00+03:00
2026-01-31T18:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
донбасс
милорад додик
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_ca0eaf08183a43e48876a6ddaaa36a65.jpg
https://ria.ru/20251228/donbass-2065127986.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_e1966e085a43114cb8eea9f5e577b638.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, донбасс, милорад додик, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донбасс, Милорад Додик, Владимир Зеленский
Свита Зеленского оккупировала Донбасс, заявил Додик
Додик заявил, что Зеленский и его свита оккупировали Донбасс