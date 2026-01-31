Рейтинг@Mail.ru
Свита Зеленского оккупировала Донбасс, заявил Додик - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:48 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/dodik-2071461478.html
Свита Зеленского оккупировала Донбасс, заявил Додик
Свита Зеленского оккупировала Донбасс, заявил Додик - РИА Новости, 31.01.2026
Свита Зеленского оккупировала Донбасс, заявил Додик
Россия не оккупировала Донбасс, это Владимир Зеленский и его "свита" оккупировали территории, где русские хотели жить в братстве, заявил лидер правящей в... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T18:48:00+03:00
2026-01-31T18:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
донбасс
милорад додик
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_ca0eaf08183a43e48876a6ddaaa36a65.jpg
https://ria.ru/20251228/donbass-2065127986.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_e1966e085a43114cb8eea9f5e577b638.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, донбасс, милорад додик, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донбасс, Милорад Додик, Владимир Зеленский
Свита Зеленского оккупировала Донбасс, заявил Додик

Додик заявил, что Зеленский и его свита оккупировали Донбасс

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россия не оккупировала Донбасс, это Владимир Зеленский и его "свита" оккупировали территории, где русские хотели жить в братстве, заявил лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговине партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
"Нет, это не Россия нападала и оккупировала территории. Это Зеленский и его свита. Они оккупировали русских в том регионе Украины, где люди хотели жить в братстве", - сказал Додик в эфире "России 24".
Он подчеркнул, что мир с Россией был выгоден самой Украине, но не входил в планы Евросоюза, именно у европейцев были иные цели, не связанные с мирным урегулированием. Европа, отметил Додик, хотела узнать, "кто такие русские", и в итоге получила ответ на этот вопрос.
Боец в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
"Не то решение": на Западе сделали громкое заявление о территориях России
28 декабря 2025, 04:16
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонбассМилорад ДодикВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала