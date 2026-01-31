https://ria.ru/20260131/dnr-2071426014.html
В ДНР два человека пострадали при атаках ВСУ за неделю
Два мирных жителя ДНР получили ранения за минувшую неделю вследствие вооруженной агрессии ВСУ, сообщил журналистам сотрудник Следственного комитета России. РИА Новости, 31.01.2026
