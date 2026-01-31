Рейтинг@Mail.ru
В ДНР два человека пострадали при атаках ВСУ за неделю
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:50 31.01.2026
В ДНР два человека пострадали при атаках ВСУ за неделю
В ДНР два человека пострадали при атаках ВСУ за неделю
Два мирных жителя ДНР получили ранения за минувшую неделю вследствие вооруженной агрессии ВСУ, сообщил журналистам сотрудник Следственного комитета России.
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
донецкая народная республика
россия
2026
Новости
донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
В ДНР два человека пострадали при атаках ВСУ за неделю

В ДНР два мирных жителя получили ранения при атаках ВСУ за неделю

© РИА Новости / Антон Вергун | Последствия обстрела
© РИА Новости / Антон Вергун
Последствия обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Два мирных жителя ДНР получили ранения за минувшую неделю вследствие вооруженной агрессии ВСУ, сообщил журналистам сотрудник Следственного комитета России.
"За прошедшую неделю следователями СК России зафиксированы преступления вооруженных формирований Украины совершенные в отношении мирного населения ДНР... ранения различной степени тяжести получили 2 мирных жителя", – сказал он.
Сотрудник ведомства добавил, что повреждения получили два жилых дома в населенном пункте Максимильяновка Кураховского округа, а также легковые автомобили.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
Донецкая Народная Республика
Россия
Вооруженные силы Украины
Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
