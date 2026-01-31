https://ria.ru/20260131/dnepr-2071406600.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепр" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепр" за сутки - РИА Новости, 31.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепр" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 40 военных и пять авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.01.2026
