Дмитриев назвал встречу с делегацией США конструктивной - РИА Новости, 31.01.2026
20:24 31.01.2026 (обновлено: 22:08 31.01.2026)
Дмитриев назвал встречу с делегацией США конструктивной
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал встречу с делегацией США... РИА Новости, 31.01.2026
2026
МАЙАМИ, 31 янв - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал встречу с делегацией США конструктивной.
"Конструктивная встреча с миротворческой делегацией США. Также продуктивное обсуждение (вопроса) американо-российской экономической рабочей группы", - написал Дмитриев в соцсети X.
