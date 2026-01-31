Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев опубликовал новое сообщение после прилета в Майами
15:54 31.01.2026
Дмитриев опубликовал новое сообщение после прилета в Майами
Дмитриев опубликовал новое сообщение после прилета в Майами

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев после сообщения о том, что он снова в Майами, опубликовал фотографию побережья и восхода солнца.
В соцсети Instagram* Дмитриев опубликовал фото побережья и восхода солнца. Публикация сопровождается песней "Восход", которую исполняет дуэт Miyagi и Эндшпиль.
Ранее Дмитриев на фоне сообщений о его визите в США для проведения переговоров опубликовал фотографию карты с борта самолета, приближающегося к Майами, подписав сообщение "снова в Майами".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
