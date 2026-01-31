Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев прилетел в Майами
14:04 31.01.2026 (обновлено: 15:28 31.01.2026)
Дмитриев прилетел в Майами
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев опубликовал фотографию карты с изображением самолета, приближающегося к Майами.
Дмитриев прилетел в Майами

Дмитриев сообщил о прилете в Майами, опубликовав фото карты с самолетом

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев опубликовал фотографию карты с изображением самолета, приближающегося к Майами.
"Снова в Майами", — написал он в Instagram* на фоне сообщений о его визите в США для проведения переговоров.
Накануне агентство Reuters передавало, что Дмитриев встретится там с членами американской администрации. Как заявил президент Дональд Трамп, украинский конфликт может быть в скором времени урегулирован.

Переговоры по Украине

На прошлой неделе в Абу-Даби прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана. Новая встреча запланирована на 1 февраля. По словам госсекретаря Марко Рубио, она будет двусторонней, но США могут присоединиться к участникам.

По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Попался, вражина: выяснилось, кто вредит переговорам России и Украины
25 января, 08:00
Переговорам в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В переговорах с Россией Трамп наконец-то дошел до главного — до денег
29 января, 08:00
 
