Дмитриев прилетел в Майами

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев опубликовал фотографию карты с изображением самолета, приближающегося к Майами.
«
"Снова в Майами", — написал он в Instagram* на фоне сообщений о его визите в США для проведения переговоров.
Накануне агентство Reuters передавало, что Дмитриев встретится там с членами американской администрации. Как заявил президент Дональд Трамп, украинский конфликт может быть в скором времени урегулирован.
Переговоры по Украине
На прошлой неделе в Абу-Даби прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана. Новая встреча запланирована на 1 февраля. По словам госсекретаря Марко Рубио, она будет двусторонней, но США могут присоединиться к участникам.
По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Переговорам в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Стивеном Уиткоффом.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.