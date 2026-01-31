https://ria.ru/20260131/devushka-2071461624.html
Медики рассказали о состоянии девушки, спасшейся при пожаре в Прокопьевске
Спасшейся из пожара в частной сауне Прокопьевска Кемеровской области девушке 16 лет, она не пострадала, сообщили РИА Новости в центре медицины катастроф. РИА Новости, 31.01.2026
происшествия
кемеровская область
россия
прокопьевск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
