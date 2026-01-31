Рейтинг@Mail.ru
Медики рассказали о состоянии девушки, спасшейся при пожаре в Прокопьевске
18:49 31.01.2026 (обновлено: 19:00 31.01.2026)
Медики рассказали о состоянии девушки, спасшейся при пожаре в Прокопьевске
Спасшейся из пожара в частной сауне Прокопьевска Кемеровской области девушке 16 лет, она не пострадала, сообщили РИА Новости в центре медицины катастроф. РИА Новости, 31.01.2026
происшествия
кемеровская область
россия
прокопьевск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
кемеровская область
россия
прокопьевск
происшествия, кемеровская область, россия, прокопьевск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемеровская область, Россия, Прокопьевск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
КЕМЕРОВО, 31 янв – РИА Новости. Спасшейся из пожара в частной сауне Прокопьевска Кемеровской области девушке 16 лет, она не пострадала, сообщили РИА Новости в центре медицины катастроф.
"Спасшейся девушке 16 лет, она не пострадала, ее осмотрели и отпустили", – сообщил собеседник агентства.
В субботу главное управление МЧС России по Кемеровской области сообщило, что ликвидируют пожар в частной сауне города Прокопьевска в Кемеровской области. По предварительным данным, в результате возгорания погибли пять человек, предположительно, подростки. Площадь пожара составляет 70 квадратных метров. По факту происшествия региональное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По данным следователей, из отдыхавшей в сауне компании удалось спастись одной девушке.
Прокуратура проводит проверку по факту пожара в сауне в Кузбассе
ПроисшествияКемеровская областьРоссияПрокопьевскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
