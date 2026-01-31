Рейтинг@Mail.ru
03:10 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/devalvatsiya-2071359751.html
Аналитик оценил риск девальвации рубля к концу зимы
Рубль прошел январь лучше, чем ждали многие — по итогам месяца он укрепился к доллару на 5%. Какова вероятность его обвала в феврале, рассказал агентству... РИА Новости, 31.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Рубль прошел январь лучше, чем ждали многие — по итогам месяца он укрепился к доллару на 5%. Какова вероятность его обвала в феврале, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
"Потенциал восстановления рубля к доллару и другим ведущим мировым валютам далеко не исчерпан. В краткосрочной перспективе, до начала весны, говорить о растущих рисках девальвации российской валюты и, тем более, ее резком обвале сегодня некорректно, для этого нет фундаментальных макроэкономических оснований", — сказал он.
Экономист раскрыла самые выгодные валюты для вложений в 2026 году
28 января, 03:18
Оценивать перспективы на год можно по итогам второго квартала, когда появится много свежих данных. Уже ясно, что курс будет зависеть от величины ключевой ставки — если Банк России ее снизит, рубль может ослабеть.
Но даже в этом случае корректно будет говорить о стабилизации, а не о развороте тренда. Последний возможен лишь при реализации совокупности факторов, прежде всего, геополитических, заключил Шнейдерман.
Аналитик назвал факторы, которые могут надавить на рубль в феврале
21 января, 02:17
 
Александр ШнейдерманАльфа-ФорексРубльРоссияЭкономика
 
 
