https://ria.ru/20260131/devalvatsiya-2071359751.html
Аналитик оценил риск девальвации рубля к концу зимы
Аналитик оценил риск девальвации рубля к концу зимы - РИА Новости, 31.01.2026
Аналитик оценил риск девальвации рубля к концу зимы
Рубль прошел январь лучше, чем ждали многие — по итогам месяца он укрепился к доллару на 5%. Какова вероятность его обвала в феврале, рассказал агентству... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T03:10:00+03:00
2026-01-31T03:10:00+03:00
2026-01-31T03:10:00+03:00
александр шнейдерман
альфа-форекс
рубль
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053942717_0:26:3551:2023_1920x0_80_0_0_af3cd516e1189928a0ff40606459f518.jpg
https://ria.ru/20260128/valyuta-2070668043.html
https://ria.ru/20260121/rubl-2069191268.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053942717_410:0:3139:2047_1920x0_80_0_0_93a167cd0d475ac222655eec59f334f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр шнейдерман, альфа-форекс, рубль, россия, экономика
Александр Шнейдерман, Альфа-Форекс, Рубль, Россия, Экономика
Аналитик оценил риск девальвации рубля к концу зимы
Аналитик Шнейдерман усомнился в возможности девальвации рубля
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости.
Рубль прошел январь лучше, чем ждали многие — по итогам месяца он укрепился к доллару на 5%. Какова вероятность его обвала в феврале, рассказал агентству "Прайм
" руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
"Потенциал восстановления рубля к доллару и другим ведущим мировым валютам далеко не исчерпан. В краткосрочной перспективе, до начала весны, говорить о растущих рисках девальвации российской валюты и, тем более, ее резком обвале сегодня некорректно, для этого нет фундаментальных макроэкономических оснований", — сказал он.
Оценивать перспективы на год можно по итогам второго квартала, когда появится много свежих данных. Уже ясно, что курс будет зависеть от величины ключевой ставки — если Банк России ее снизит, рубль может ослабеть.
Но даже в этом случае корректно будет говорить о стабилизации, а не о развороте тренда. Последний возможен лишь при реализации совокупности факторов, прежде всего, геополитических, заключил Шнейдерман.