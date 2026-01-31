Дерматолог назвал возможные причины потери волос

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Выпадение волос может быть вызвано стрессом, плохим питанием, приемом некоторых лекарств и нарушением выработки половых гормонов, рассказал РИА Новости врач-дерматолог медицинской компании "СберЗдоровье" Андрей Кузнецов.

"Выпадение волос может служить признаком различных состояний и заболеваний. Среди распространенных причин временной утраты волос у мужчин и женщин лидирующее место занимает телогеновая алопеция. Данная форма представляет собой реакцию организма на внешние факторы", - сообщил Кузнецов.

Среди этих факторов он назвал реакцию организма на стрессовые ситуации, перенесенные хирургические вмешательства, инфекционные заболевания, например коронавирусную инфекцию. При этом для телогеновой алопеции характерен период активного выпадения волос в среднем в течение 2-3 месяцев после травматичного события, обратил внимание дерматолог.

Также выпадение волос как у мужчин, так и у женщин возможно, если человек питается нерационально и несбалансированно, если у него есть заболевания щитовидной железы. Также на потерю волос влияют аутоиммунные процессы, железодефицитная анемия. А иногда она возникает из-за приема некоторых лекарств, например антикоагулянтов, ретиноидов, бета-блокаторов, некоторых антидепрессантов и химиотерапевтических препаратов.

"У женщин выпадение волос может возникнуть и на фоне нарушения выработки половых гормонов, например, в менопаузу отмечается снижение уровня их образования, а также встречается при синдроме поликистозных яичников, когда образуется избыточное количество мужских половых гормонов", - отметил Кузнецов.