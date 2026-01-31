Рейтинг@Mail.ru
Дело завели на жителя Екатеринбурга, распивавшего спиртное на Вечном огне - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:15 31.01.2026 (обновлено: 23:55 31.01.2026)
https://ria.ru/20260131/delo-2071483774.html
Дело завели на жителя Екатеринбурга, распивавшего спиртное на Вечном огне
Дело завели на жителя Екатеринбурга, распивавшего спиртное на Вечном огне - РИА Новости, 31.01.2026
Дело завели на жителя Екатеринбурга, распивавшего спиртное на Вечном огне
Уголовное дело завели на мужчину, распивавшего спиртное на сооружении "Вечный огонь" в Екатеринбурге, сообщили в СК РФ. РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T23:15:00+03:00
2026-01-31T23:55:00+03:00
происшествия
россия
екатеринбург
свердловская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055461477_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_79d4ccc399e1d7a0e12c8966ee2751ac.jpg
https://ria.ru/20260131/podozrevaemyj-2071480233.html
россия
екатеринбург
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055461477_247:0:2976:2047_1920x0_80_0_0_51b95eb76d8923729accace041ce6636.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, екатеринбург, свердловская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Свердловская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Дело завели на жителя Екатеринбурга, распивавшего спиртное на Вечном огне

Дело завели на екатеринбуржца, распивавшего спиртное на Вечном огне

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВечный огонь
Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Вечный огонь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Уголовное дело завели на мужчину, распивавшего спиртное на сооружении "Вечный огонь" в Екатеринбурге, сообщили в СК РФ.
Правоохранители обратили внимание на публикации в медиа, где сообщается, что в Екатеринбурге мужчина осквернил памятное сооружение "Вечный огонь" путём распития на нем спиртного.
"По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 243.4 УК РФ (уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Главе СК Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, заключили в ведомстве.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Подозреваемый в убийстве девушки на юго-востоке Москвы признал вину
Вчера, 22:04
 
ПроисшествияРоссияЕкатеринбургСвердловская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала