Дело завели на жителя Екатеринбурга, распивавшего спиртное на Вечном огне
Дело завели на жителя Екатеринбурга, распивавшего спиртное на Вечном огне - РИА Новости, 31.01.2026
Дело завели на жителя Екатеринбурга, распивавшего спиртное на Вечном огне
Уголовное дело завели на мужчину, распивавшего спиртное на сооружении "Вечный огонь" в Екатеринбурге, сообщили в СК РФ. РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T23:15:00+03:00
2026-01-31T23:15:00+03:00
2026-01-31T23:55:00+03:00
происшествия
россия
екатеринбург
свердловская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
екатеринбург
свердловская область
Дело завели на жителя Екатеринбурга, распивавшего спиртное на Вечном огне
Дело завели на екатеринбуржца, распивавшего спиртное на Вечном огне